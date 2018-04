Volksgarten-Neu: 1.000 Bürger mit Ideen

Die Neugestaltung des Volksgartens in der Stadt Salzburg beginnt 2019. Mehr als zwei Millionen Euro will die Stadt für die neue Parkanlage investieren. Seit dem vergangenen Jahr haben 1.000 Bürger an einem neuen Konzept mitgearbeitet.

Donnerstagabend wurde das neue Gesamtkonzept des Volksgartens in der Eisarena vorgestellt. Demnach wird unter anderem der Teich renaturiert, die Ruhezonen ausgeweitet, neue Sportanlagen errichtet und das ehemalige Saunagebäude soll zu einem Kiosk umgebaut werden. Auch die Verkehrssituation zwischen Salzach und Volksgarten soll in den kommenden Monaten geprüft werden.

Neugestaltung: Kompromiss zwischen Bürgern und Stadt

Rund 1.000 Salzburger brachten im vergangenen Jahr ihre Ideen und Wünsche für die Neugestaltung der Parkanlage ein. Bei der Präsentation betonte die Stadt, dass einige der Bürgerideen in das neue Konzept mit eingeflossen sind.

„Wir sollen nicht einfach am Reißbrett dahin planen, sondern wir sollen in einen Dialog treten, Was wünschen sich die Leute und die Wünsche gehen oft diametral auseinander, das ist üblich und hängt mit verschiedenen Zugängen zusammen, aber schlussendlich sind wir auf einen tragfähigen Kompromiss gekommen“, sagte ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner.

ORF

Ende Mai soll die Finanzierung im Gemeinderat beschlossen werden. 2019 soll dann mit der Neugestaltung begonnen werden.