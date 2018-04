Unfall mit gestohlenem Auto

In der Stadt Salzburg sucht die Polizei einen mutmaßlichen Autodieb. Der Mann mit Vollbart soll mit einem gestohlenen Wagen einen Unfall verursacht haben.

Der Unbekannte ist laut Ermittlern in den frühen Morgenstunden in Salzburg-Maxglan in einen unversperrten Wagen gestiegen und weggefahren. Nach wenigen hundert Metern kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Holzzaun und einen Masten. Danach sei der Dieb zu Fuß geflüchtet.

Personenbeschreibung

Die Polizei leitete umgehend die Fahndung ein. Sie ist bisher ergebnislos. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Laut Zeugen ist der Mann „südländischen Typs mit Vollbart“ und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß.