ÖVP sondiert mit Grünen und NEOS

Am Donnerstag hat die zweite Runde der Gespräche für die Bildung einer neuen Landesregierung begonnen. Und die Spannung steigt. Am Vormittag verhandelte die ÖVP mit den Grünen. Am Nachmittag sind die NEOS bei Wahlgewinner Wilfried Haslauer.

Eine schwarz-grüne Koalition ist nach dem Ergebnis der Landtagswahl vom Sonntag nicht möglich. Man bräuchte einen Dritten im Boot - abgesehen von der Frage, wie die jeweiligen Varianten bei den Wählern ankämen.

ÖVP-Chef Wilfried Haslauer ist bewusst, dass rein mathematisch ein dritter Partner nötig wäre, wenn es mit den Grünen weitergehen sollte: „Nach einer Wahl werden die Karten neu gemischt. Man setzt sich zusammen. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Eine grüne Regierungsbeteiligung ist nun genauso realistisch oder unrealistisch wie alle anderen Varianten.“

Rössler bei erstem Gespräch noch dabei

Verhandlungschefin bei den Grünen ist die schon zurückgetretene Astrid Rössler, nunmehr Ex-Parteichefin. Zu den Chancen für eine weitere Regierungsbeteiligung ihrer Partei sagte sie Donnerstag: „Ich kann es nicht abschätzen, aber die theoretische Chance ist intakt. Und wir werden das gut ausloten. Ich bin bei dem ersten Sondierungsgespräch dabei. Dann werden wir weitersehen“. Wenn Schwarz-Grün in Salzburg eine Zukunft haben sollte, dann würde das nur mit NEOS als drittem Partner gehen.

