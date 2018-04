Massenschlägerei vor Imbissstand

Vor einem Imbissstand in der Salzburger Altstadt haben gegenseitige Beleidigungen am Donnerstag in den frühen Morgenstunden zu einer Massenschlägerei geführt. Dabei gab es mehrere Verletzte.

Aus bisher ungeklärter Ursache sind vier Salzburger und ein Oberösterreicher mit einer anderen Männergruppe bestehend aus vier Tirolern und einem Oberösterreicher aneinandergeraten. Zwischen den Männern kam es zu gegenseitigen Beleidigungen und in weiterer Folge zu gegenseitigen Körperverletzungen.

Drei der jungen Männer, ein 23-jähriger Oberösterreicher und zwei Tiroler im Alter von 23 und 25 sind dabei verletzt worden. Das Rote Kreuz hat die Streithähne ins Landeskrankenhaus gebracht.