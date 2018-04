FC Salzburg fit für Europa League Halbfinale

In der Fußball Europa League bestreitet der FC Salzburg am Donnerstag in Marseille das erste Halbfinale. Zum ersten Mal seit Rapid 1996 im Cup der Cupsieger hat es ein österreichisches Team unter die Top vier eines Europacupbewerbs geschafft

Die Mannschaft von Marco Rose hat am Mittwoch Abend im Stade Velodrom noch einmal trainiert und trifft auf eine erstarkte französische Spitzenmannschaft und 60.000 Fans. Seit dem letzten Duell mit Salzburg in der Europa League Gruppenphase hat sich bei Marseille viel getan. Die Mannschaft ist in der französischen Liga vier Runden vor Saisonende mitten drin im Kampf um den Vizemeistertitel und hat auch in der Europa League an Klasse und Offensivkraft gewonnen. Allein in den letzten beiden Heimspielen gegen Bilbao und Leipzig haben die Franzosen acht Mal getroffen.

Ausverkauftes Stade Velodrom in Marseille

Dementsprechend ist auch das Zuschauerinteresse für die Europa League gewachsen. Waren es im Dezember gegen das Team von Marco Rose nur 16.000 Zuschauer, erwarten heute knapp 60.000 einen weiteren Heimsieg: „Das bedeutet für uns, wir müssen ans Limit gehen, wir brauchen eine Topleistung. Die trauen wir uns aber auch zu.“.

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Rose: „Alles rausknallen, was wir im Tank haben!“

Real Sociedad, Borussia Dortmund, Lazio Rom - klingende Namen mit weit höheren Budgets, deren Stimmen Salzburg auf dem Weg ins Halbfinale zum Verstummen brachte. Warum also sollte nicht auch Marseille zu überwinden sein? Noch dazu, wo man schon in der Gruppenphase mit einem 1:0-Heimerfolg und einem Auswärts-0:0 eine Duftmarke gegen den Champions-League-Gewinner von 1993 gesetzt hat.

GEPA / Mathias Mandl

Marco Rose wird am Donnerstag seine Wunschelf auf den Platz bringen und sich mit taktischen Spielereien zurückhalten: „Aktives, offensives Verteidigen. Unsere Möglichkeiten suchen in der Offensive- einfach alles Rausknallen, was wir im Tank haben!“. Los geht es am Donnerstag Abend im ausverkauften Stade Velodrom um 21.05 Uhr. Im Parallelspiel duellieren sich Arsenal London und Atletico Madrid.

FC Salzburg am Weg nach Marseille In der Fußball Europa League bestreitet der FC Salzburg am Donnerstag in Marseille das erste Halbfinale.

Links: