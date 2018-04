Glocknerstraße geräumt: Schnee bis neun Meter hoch

Seit Mittwochmittag ist die Großglockner Hochalpenstraße schneefrei. Nach nur knapp drei Wochen gelang den Arbeitsteams von Salzburger und Kärntner Seite her der Durchstich - trotz der riesigen Massen und Schneehöhen bis zu neun Metern.

Ab kommenden Samstag ist die Glocknerstraße wieder für den allgemeinen Straßenverkehr zwischen der Salzburger Gemeinde Fusch (Pinzgau) und Heiligenblut (Oberkärnten) geöffnet.

Rund 700.000 Kubikmeter zum Großteil stark verfestigter Schnee wurden in den letzten drei Wochen von der Trasse im Hauptkamm der Hohen Tauern gefräst. Das entspricht einem vollständig gefüllten Güterzug, der fast 300 Kilometer lang wäre - von Salzburg bis Wien. Die Teams stießen von beiden Seiten - von Salzburg und Kärnten - bis zum höchstgelegenen Teil der weltbekannten Passstraße vor, wo sie ihren „Durchstich“ am Mittwochvormittag schafften und traditionell feierten.

Bildergalerie:

zurück von weiter

Spezialfräsen „System Wallack“ 60 Jahre alt

An vielen Stellen der Glocknerstraße waren heuer sehr große Schneehöhen zu bewältigen - bis zu neun Meter, teilt dazu die Betreibergesellschaft in Salzburg mit. Die vier „Rotationspflüge - System Wallack“ sind seit 60 Jahren in jedem Frühjahr im Einsatz, auch heuer wieder. Benannt sind sie nach ihrem Erfinder Franz Wallack, dem Planer und Projektleiter beim Straßenbau in den 1930er Jahren. Damals in Zeiten der weltweiten Wirtschaftskrise war es ein staatliches Programm Österreichs zur Arbeitsbeschaffung - orientiert am „New Deal“ des US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt.

Gerald Lehner

Steigungen bis 27 Grad möglich

Die riesigen Fräsen tragen den Schnee Schicht für Schicht ab und werfen ihn bis zu 40 Meter weit seitlich ins Gelände. Die Spezialfahrzeuge können dabei Steigungen bis zu 60 Prozent (entspricht einem Neigungswinkel von 27 Grad) überwinden.

In den nächsten Wochen dürfte die Glocknerstraße neben Touristen auch wieder zahlreiche Radfahrer anlocken, dazu die Skibergsteiger aus dem In- und Ausland anlocken, die die höhergelegenen Straßenbereiche als Ausgangspunkte für Skitouren auf den Dreitausendern der Tauern nützen.

Gerald Lehner, salzburg.ORF.at

Links: