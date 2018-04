Brand mit Radlader gelöscht

In Radstadt (Pongau) ist am Dienstagabend in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen. Ein Nachbar holte mit der Schaufel seines Radladers Löschwasser.

Ein Fass in der Lagerhalle und ein angrenzender Holzstapel standen in Flammen. Ein Nachbar bemerkte den Rauch und reagierte geistesgegenwärtig. Mit der Schaufel eines Radladers holte er Wasser aus der nahen Enns und dämmte die Flammen bis zum Eintreffen der von ihm alarmierten Feuerwehr ein.

Rund 20 Feuerwehrleute konnten den Brand dann rasch löschen und ein Übergreifen des Feuers auf das Hallendach verhindern. Nach der Brandwache und einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera wurde der Einsatz gegen 20.00 Uhr beendet.