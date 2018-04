89.000 Salzburger durch Verkehrslärm gestört

Der Verkehr ist der größte Lärmerreger im Land Salzburg. Darauf weist der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Mittwoch hin, dem internationalen Tag gegen Lärm. Er fordert Maßnahmen, um den Autoverkehr zu reduzieren.

Insgesamt 184.000 Menschen über 15 Jahre im Bundesland Salzburg werden laut VCÖ durch Lärm im Wohnumfeld gestört. Der größte Lärmverursacher ist der Straßenverkehr. Er ist für rund die Hälfte aller Störungen verantwortlich. Die Lärmbelastung durch Kraftfahrzeuge ist zwölfmal höher als die Belastung durch Bahnlärm und zehnmal so hoch wie durch Fluglärm.

Lärm durch Nachbarn an dritter Stelle

Rund halb so viel Lärm wie Kraftfahrzeuge verursachen Baustellen. Damit liegen sie auf Platz zwei und an dritter Stelle kommt die Lärmbelästigung durch Nachbarn. Dauerhafter Lärm versetze den Körper in einen Stresszustand wodurch das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und das Schlaganfallrisiko steige. Daher fordert der VCÖ den Kfz-Verkehr zu reduzieren. Das bedeutet eine fußgängerfreundliche Verkehrsplanung und mehr Platz für Radfahrer in Städten.

