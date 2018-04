Krenn-Mordprozess: Angeklagte werden befragt

Im Mordprozess nach dem Tod des Salzburger Geschäftsmanns Roland Krenn beginnt am Dienstag am Landesgericht die Befragung der Angeklagten. Zu Wort kommen wird vermutlich nur der Hauptangeklagte, ein 24-jähriger Musiker.

Der 24-Jährige gab seit seiner Festnahme im vergangenen Sommer viele verschiedene Versionen zum gewaltsamen Ableben des Geschäftsmanns zu Protokoll: Etwa ein Dutzend verschiedene Versionen schilderte er. Zuerst leugnete der Musiker eine Beteiligung, später gab er scheibchenweise Details zu.

ORF

Letzte Version: Nur Raub geplant, kein Mord

Die letzte Version des Hauptangeklagten vor der Verhandlung war, dass er von dem mitangeklagten Gastwirt angestiftet worden sei, Krenn zu betäuben, zu fesseln und ihn auszurauben. Töten wollten sie den wohlhabenden Geschäftsmann angeblich nicht. Mit der Beute sollten Schulden beim Wirt in der Höhe von 10.000 Euro bezahlt werden - Schulden aus Alkohol- und Drogenkonsum.

Dass die ebenfalls angeklagte Ex-Freundin des Musikers bei der Tat geholfen haben soll, kam erst wegen eines Briefs auf, den er aus der Haft schmuggeln lassen wollte. Der 24-Jährige war laut Staatsanwaltschaft zuletzt arbeitslos - mit monatlichen Einkünften von knapp 800 Euro.

Staatsanwaltschaft sieht Tötungsabsicht

Krenn hingegen war durch Erbschaft zu „sehr großem Vermögen gekommen“, wie es wörtlich in der Anklage heißt. Krenn wollte den Musiker angeblich adoptieren und als Alleinerben einsetzen. Die Staatsanwaltschaft geht aber davon aus, dass alle drei Angeklagten den Geschäftsmann sehr wohl töten und mit dem Millionenvermögen eine schönes Leben führen wollten - deshalb die Mordanklage.

Die Befragung des Musikers wird am Dienstag wohl den ganzen Tag dauern, auch im Beisein der psychiatrischen Sachverständigen. Das Urteil in diesem Fall wird frühestens in zwei Wochen erwartet.

