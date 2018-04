Verdächtiger nach Messerstecherei gefasst

Nach einer Messerstecherei auf dem Salzburger Bahnhofsvorplatz am vergangenen Donnerstag ist der mutmaßliche Täter am Wochenende gefasst worden. Der 39-Jährige soll einem 55-Jährigen in den Bauch gestochen haben.

Die beiden Salzburger waren laut Polizei Donnerstagabend in Streit geraten. Dabei soll der 39-Jährige das Messer gezückt und dem Opfer in den Bauch gestochen haben. Der Tatverdächtige flüchtete dann, der Verletzte musste im Landeskrankenhaus Salzburg ambulant behandelt werden.

In Justizanstalt gebracht

Der Tatverdächtige konnte wenige Tage nach dem Vorfall am Wochenende in seiner Wohnung in der Elisabethvorstadt - nahe dem Hauptbahnhf - von der Polizei festgenommen werden. Dabei stellten die Beamten auch eine vermutliche Tatwaffe sicher. Der mutmaßliche Messerstecher wurde in die Justizanstalt gebracht, er wird wegen des Verdachts der versuchten schweren Körperverletzung angezeigt.