2.000 Freibadbesucher an April-Wochenende

An die 2.000 Badegäste haben am vergangenen sommerlichen April-Wochenende das AYA-Bad in der Stadt Salzburg besucht. Die Stadt ist sehr zufrieden und sagt, dass das Bad „regelrecht gestürmt“ wurde.

Bis zu 29 Grad am Samstag und 27 Grad am Sonntag - bei diesen hochsommerlichen Temperaturen kamen zahlreiche Badegäste. Dabei hatte noch nie zuvor ein Freibad in der Stadt Salzburg so früh im Jahr seine Pforten geöffnet. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag seien rund 1.000 Gäste gekommen, sagte Josef Reichl von den städtischen Betrieben. Warteschlagen habe es vor allem durch die etwas zeitaufwändigere Ausstellung von Saisonkarten gegeben.

Am Dienstaf startet der Magistrat deshalb auch den Verkauf von Saisonkarten sowie Zehner- und 25er-Blöcken an den Kassen von Leopoldskroner Bad und Volksgartenbad.

Auch andere Bäder könnten früher öffnen

Das AYA-Bad bleibt jetzt durchgehend bis zum Saisonschluss im September geöffnet. In den beiden anderen Bädern ist der reguläre Start in die Badesaison am 1. Mai. Allerdings könnten auch sie bei Schönwetter früher aufsperren - fix entschieden ist das aber noch nicht.

