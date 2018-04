Parteigremien stellen erste Weichen nach Wahl

Knapp 24 Stunden nach Wahlschluss bei der Landtagswahl beraten Montagnachmittag und -abend die Gremien der Parteien. Bei den Grünen bietet Astrid Rössler ihren Rücktritt an. Bei der ÖVP geht es um mögliche Koalitionspartner.

Die Grünen sind die ersten im Reigen der Parteigremien. Der Landesparteivorstand berät ab 16.00 Uhr. Parteichefin Astrid Rössler bot ja Sonntagabend ihren Rücktritt an - nach dem Absturz der Grünen von 20,2 auf 9,3 Prozent. Dieses Ergebnis bedeutet gleichzeitig auch ein Aus für die schwarz-grüne Koalition, weil die Grünen zu schwach sind.

Einige Grüne für weiteren Rössler-Verbleib

Ob Rössler tatsächlich geht, scheint alles andere als fix. Einige in der Partei weisen darauf hin, dass die 9,3 Prozent immer noch das zweitstärkste Ergebnis der Grünen in Salzburg sind.

Dafür, dass Rössler grüne Führungsfigur bleiben soll, setzt sich zum Beispiel Landesrätin und Vorstandsmitglied Martina Berthold ein: „Ich werde um sie kämpfen“, sagte sie am Wahlabend: „Denn ich habe sie die letzten fünf Jahre erlebt - wie sie mit so viel Herzblut, so viel Beharrlichkeit und Mut heiße Eisen angepackt hat und wie sie die grünen Themen im Land vertreten hat. Ich lasse sie persönlich nicht so einfach ziehen. Ich stehe hinter ihr und ich möchte mit ihr weiterarbeiten.“

ÖVP dürfte sich noch nicht festlegen

Einfacher wird die Debatte wohl bei der Wahlsiegerin, der ÖVP. Das Landesparteipräsidium berät ab 18.00 Uhr. Es gilt als unwahrscheinlich, dass sich die Haslauer-Partei schon da eine Koalitions-Präferenz festlegt.

SPÖ: Übergabe mit längerem Vorlauf?

Keine schnellen Entscheidungen werden wohl auch bei der SPÖ fallen. Präsidium und Vorstand tagen ab 18.00 Uhr, Parteichef Walter Steidl dürfte zumindest vorerst weitermachen, heißt es aus der SPÖ - trotz des historisch schlechten Abschneidens mit 20 Prozent der Stimmen. Die Zeichen stehen eher auf eine geordnete Übergabe mit längerem Vorlauf. NEOS berät auch ab 18.00 Uhr - die Partei zieht mit 7,3 Prozent der Stimmen erstmals in den Landtag ein.

Die FPÖ-Parteispitze trifft sich dagegen erst Dienstagabend. Karl Schnell, der mit seiner FPS den Einzug in das Landesparlament knapp verpasste, plant frühestens am Mittwoch Zukunftsgespräche, hieß es am Montag auf ORF-Anfrag. Und am Freitag berät die Liste Hans Mayr, ob und wie es mit ihr weitergeht.

