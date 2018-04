SPÖ verliert Hochburgen, Grüne auch

Wer sich Ergebnisse der Landtagswahl in einigen Salzburger Gemeinden ansieht, bekommt Einblicke in den aktuellen Stand der Dinge und in den Höhenflug der ÖVP unter Wilfried Haslauer und Sebastian Kurz.

Die Wahlniederlage der Grünen zeigt sich auf lokaler Ebene beispielsweise in Koppl und Seekirchen (beide Flachgau) sehr deutlich, wo die Partei vor fünf Jahren noch Spitzenwerte erzielt hatte. In Koppl verlor die Partei von Astrid Rössler am Sonntag mehr als 19 Prozent, in Seekirchen mehr als 14. Der Absturz in Koppl habe mit der heftig umstrittenen Politik der grünen Parteichefin zum Thema Stromautobahn und Landschaftsschutz zu tun, ist aus Koppl zu hören, dem direkten Umfeld der Landeshauptstadt.

Saalfelden, Kaprun, Uttendorf: SPÖ stürzt ab

Die SPÖ verliert in ihren traditionellen Hochburgen wie Saalfelden, Kaprun oder Uttendorf (alle Pinzgau) massiv und wird dort von der ÖVP überholt.

Viehhofen war bei der Landtagswahl vor fünf Jahren die Gemeinde mit dem höchsten Stimmenanteil für die FPÖ, dort verlieren die Freiheitlichen nun mehr als 17 Prozent.

In Thomatal, einer zweiten FPÖ-Hochburg, konnten die Freiheitlichen bei dieser Wahl ihren Stimmenanteil halten.

Die ÖVP hat - wie bei der vergangenen Wahl in Gemeinden wie Göming, St. Koloman oder Großarl - die absolute Mehrheit erzielt.

Mayr und Schnell daheim erfolgreich

Hans Mayr, der frühere Verkehrs- und Wohnbaulandesrat, schaffte Sonntag den Einzug in den Landtag mit seiner eigenen Liste nicht. Er kommt in seiner Heimatgemeinde Goldegg aber auf 23 Prozent. Karl Schnell von der FPS erreicht in seiner Heimatgemeinde Saalbach knapp 29 Prozent, das ist rund drei Mal so viel wie die FPÖ, die er kritisiert hatte, und aus der er ausgeschlossen worden war.

