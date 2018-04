Grüne Verluste an NEOS und Nichtwähler

Das Debakel der Grünen bei der Salzburger Landtagswahl hat vor allem zwei Gründe: Die Partei verlor zum einen stark an das NEOS, zum anderen blieben viele Grün-Wähler von 2013 heuer zu Hause. Das zeigt die SORA-Wählerstromanalyse im Auftrag des ORF.

Die Grünen verloren vor allem an das NEOS (10.000 Stimmen), an die SPÖ (7.000) und an die ÖVP (4.000). Auch an die FPÖ gingen 2.000 Stimmen verloren. Den größten Verlust verzeichneten die Grünen aber an die Nichtwähler - denn 11.000 Grün-Wähler von 2013 blieben diesmal zu Hause und stimmten gar nicht ab.

ORF

ÖBP holte vor allem bei Ex-SPÖ-Wählern Stimmen

Die ÖVP konnte dagegen gut mobilisieren - und vor allem bei der SPÖ „wildern“. Knapp 10.000 SPÖ-Stimmen wanderten im Vergleich zur Landtagswahl 2013 zur ÖVP, dazu kamen rund 4.000 ehemalige Grün-Wähler, 4.000 FPÖ-Wähler und 4.000 ehemalige Nichtwähler. Umgekehrt verlor die Volkspartei nur relativ wenige Stimmen - 3.000 an die FPÖ und 3.000 an die Nichtwähler.

Bei der SPÖ war vor allem der Verlust von Stimmen an die ÖVP entscheidend für das schlechte Ergebnis dazu kamen 10.000 SPÖ-Wähler vone 2013, die heuer gar nicht zu den Urnen gingen.

FPÖ gewinnt vom Team Stronach, verliert an FPS

Die ehemaligen Team-Stronach-Wähler wanderten zum Großteil zur FPÖ (rund 10.000) - das war auch die größte Gruppe, die für die FPÖ dazukam. Allerdings verloren die Freiheitlichen auch Wähler - und zwar rund 7.000 an die Freie Partei Salzburg (FPS) von Karl Schnell.

Viel niedrigere Beteiligung als bei Nationalratswahl

Im Vergleich zur Nationalratswahl im Herbst 2017 ist vor allem die deutlich geringere Wahlbeteiligung sichtbar: So blieben 19.000 ÖVP-Wähler, die im Herbst für Sebastian Kurz gestimmt hatten, bei der Landtagswahl zu Hause. Bei der SPÖ wanderten sogar 25.000 Stimmen zu den Nichtwählern, bei der FPÖ waren es 22.000.

