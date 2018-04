Schneeschmelze lindert wachsende Trockenheit

Wegen des warmen und trockenen Frühlings steigt laut Experten die Waldbrandgefahr. Noch sei die Lage in Salzburg nicht bedrohlich, denn es komme von den Bergen noch genug Schmelzwasser. In der Landwirtschaft fehlt der Regen.

ORF

Wenn es noch länger so trocken bleibe, dann könnten offizielle Warnungen nötig werden, betont die Salzburger Landesforstdirektion.

Viel Schnee im Gebirge als Puffer

In Niederösterreich und Vorarlberg sind solche Warnungen schon publiziert worden. Dort riefen Forstbehörden, Landesregierung und Feuerwehren schon vor Tagen offiziell die Warnstufe aus - mit Grillverboten in der Natur und Hinweisen, wonach in Wald und Feld keine Zigarettenstummel weggeworfen werden sollten.

Dank des vielen Schmelzwassers aus den Bergen seien in Salzburg solche Vorsichtsmaßnahmen noch nicht nötig, sagt Landesforstdirektor Michael Mitter. Allerdings müsse die Situation genau beobachtet werden. Denn gerade Wälder auf sonnigen Steilhängen trocknen im Frühling schnell aus.

Freiwillige Feuerwehr Großarl

Wassermangel bei Löscheinsatz

In Großarl (Pongau) hat die Feuerwehr vor einigen Tagen bei einem Brand große Probleme mit dem Nachschub von Löschwasser gemeistert. In einem abgelegenen Ortsteil brannte das Allrad-Fahrzeug eines Bergbauern aus.

Die Einsatzkräften mussten mehrere zusätzliche Tankwagen mit Löschwasser aus Nachbargemeinden angefordern, um den Brand bekämpfen zu können – mehr dazu in salzburg.ORF.at (21.4.2018)

ORF / Gerald Lehner

30 Grad erreicht: Allzeit-Rekord knapp verfehlt

Am Freitag hat es in Stadt und Land große klimatische Gegensätze gegeben. In Salzburg-Nonntal wurden 30 Grad im Schatten um 16.30 Uhr gemessen, während sich am Vormittag in den Tauern noch Skitourengeher im vielen Schnee vergnügten - mehr dazu in salzburg.ORF.at (20.4.2018)