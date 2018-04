Cobra-Einsatz nach Messerstecherei

Im Salzburger Stadtteil Elisabethvorstadt hat Samstagabend laut Polizei ein Syrer einen Iraker mit einem Messer verletzt - nach heftigem Streit zwischen mehreren Personen. Polizei und Rettung rückten zu einem Großeinsatz aus.

Es kam um ca. 20.40 Uhr vor einem Wohnblock (Lichthaus) Polizei „zu kulturellen Konflikten“, wie Ermittler mitteilen. Aus einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sei dann eine körperliche geworden. Dabei soll ein 20-jähriger Syrer mit einem Messer auf einen 22-jährigen Iraker losgegangen sein. Dutzende Polizisten rückten mit etwa zehn Fahrzeugen aus, auch die Spezialeinheit Cobra wurde gerufen.

Bildergalerie:

zurück von weiter

Mehrere Verdächtige festgenommen

Das Rote Kreuz brachte den verletzten Iraker ins Unfallkrankenhaus. Cobra-Beamte nahmen mehrere Männer fest: Einen 26-jährigen Syrer, der ebenfalls mit einem Messer auf einen Kontrahenten losgegangen sein soll und einen 24-jährigen Syrer. Auch er soll an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Beide wurden ins Anhaltezentrum der Polizei gebracht.

Hauptverdächtiger flüchtete und stellte sich

Der mutmaßliche Haupttäter soll zunächst geflüchtet sein. Cobra-Beamte durchsuchten noch in der Nacht seine Wohnung. Gegen 2.00 Uhr am Sonntagmorgen stellte sich der Mann dann der Polizei in einer Dienststelle. Der 20-Jährige wurde festgenommen und wird nun von Kriminalbeamten zur blutigen Auseinandersetzung befragt.