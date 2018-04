Landtagswahl: Heute fast 400.000 stimmberechtigt

In Salzburg wird heute Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Dieser übt als Gesetzgeber die politische Macht im Bundesland aus. 390.091 Männer und Frauen sind stimmberechtigt. Die ersten Wahllokale öffnen um 6.45 Uhr.

36 Mandate sind zu vergeben. Bis zu neun Parteien bewerben sich - je nach Bezirk - um die Stimmen der Wähler. Die meisten Stimmberechtigten gibt es im Flachgau, gefolgt von Landeshauptstadt, Pinzgau, Pongau, Tennengau und Lungau.

Weniger stimmberechtigt als bei anderen Wahlen

Michael Bergmüller, Landeswahlleiter in Salzburg, verweist auf die Grundbedingung zur Teilnahme:

„Es sind nur österreichische Staatsbürger mit Hauptwohnsitz in einer Gemeinde des Landes Salzburg wahlberechtigt; also keine Auslandsösterreicher und keine EU-Bürger. Es sind weniger Wahlberechtigte wie bei einer Bürgermeister- oder Gemeindevertretungswahl und auch weniger wie bei der Nationalratswahl.“

Neun Listen nur im Flachgau

Der Stimmzettel sei noch nie so lang gewesen, sagt Gernot Filipp, Chef der Landesstatistik: „Der Höchststand war bisher sieben Parteien. Wir haben heuer also zwei mehr. Im Flachgau haben wir tatsächlich neun Listen, in der Stadt sind es acht und in den restlichen Bezirken sieben.“

Es gibt 600 Wahlsprengel, knapp 6.000 Männer und Frauen sind heute für die Abwicklung der Landtagswahl im Einsatz - in den Wahlkommissionen, als Wahlzeugen, Wahlbeisitzer und Vertrauenspersonen.

