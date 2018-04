Alle Wahlkämpfer im Endspurt

SPÖ, Grüne und NEOS haben Freitag ihren Wahlkampf offiziell beendet. Die FPÖ folgt Samstagabend. Die ÖVP war schon Donnerstag an der Reihe. Und alle wollen sich weiterhin bis Sonntag intensiv um die Gunst unentschlossener Wähler bemühen.

Viele Wähler entscheiden sich laut Wahlforschern oft erst in den letzten Stunden vor dem Urnengang.

FPÖ hofft auf starken Zuwachs

Die FPÖ lädt ihre Anhänger am Samstag zur Abschlussveranstaltung in den schattigen Biergarten beim Kuglhof in Salzburg-Maxglan. Mit kühlen Getränken und Musik der John Otti Band machen die Blauen noch weiter Stimmung für den Endspurt bis Samstagabend. Spitzenkandidatin Marlene Svazek hat sich als einzige Wahlkämpferin ein wenig angriffslustiger gezeigt - speziell gegenüber der ÖVP. Sie bekräftigt, dass es Zeit sei für die Salzburger FPÖ, in der Landesregierung mitzuarbeiten: „Wir hoffen natürlich auf Zuwächse und auf das historisch beste Ergebnis unserer Parteigeschichte.“

Schnell: „FPS kommt in den Landtag“

Unentschlossene Wähler noch überzeugen will auch der Saalbacher Arzt Karl Schnell mit seiner Freien Partei Salzburg. Die hat in Saalfelden ihren Wahlkampf mit viel Optimismus abgeschlossen. Sie will wieder in den Landtag. Auch wenn kein Wahlprognostiker die erforderlichen fünf Prozent prophezeit hat.

Gut 100 Anhänger kamen in den Saalfeldener Gasthof Schörhof, um Schnell den Rücken zu stärken: „Wir werden in den Landtag einziehen, ich weiß nur noch nicht, mit wie vielen Prozent. Da fresse ich einen Besen. Denn entweder lügen die Umfragewerte oder die Bevölkerung. Und ich glaube nicht, dass die Bevölkerung lügt.“

„Ich fresse einen Besen“

Schnell will auch in die Landesregierung - aber nicht mit FPÖ und NEOS. Und wenn er es nicht schafft, dann ab in die politische Pension: „Ich habe als Arzt einen wunderbaren Beruf und eine wunderbare Familie. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ich glaube, dass nicht ich die Politik braucht, sondern mich die Politik braucht.“

Schnell ist mit 64 Jahren der älteste Spitzenkandidat bei dieser Landtagswahl und mit 25 Jahren in Landtag und Landesregierung der längst dienende Politiker Salzburgs.

Grüne wollen weiter regieren

Die Grünen trafen sich in einem Gasthaus in Salzburg-Schallmoos. Zwar sprach man von einer Richtungsentscheidung - zwischen Schwarz-Blau oder Schwarz-Grün. Man hofft auf eine neuerliche Regierungsbeteiligung. Sollte es dazu kommen, dann wollen die Grünen des Verkehrsressort beanspruchen, sagt Spitzenkandidatin Astrid Rössler: „Das wird sicher ein Schlüsselprojekt für die nächsten fünf Jahre. Wir schauen mit etwas Neid nach Tirol, wo es schon ein Jahresticket gibt. Das wollen wir auch in Salzburg.“

SPÖ will auch wieder regieren

Zeitgleich mit den Grünen feierte die SPÖ ihren Wahlkampfabschluss in der Panzerhalle. Man gibt sich zuversichtlich, hinter der ÖVP als zweitplatzierte Partei durchs Ziel zu gehen. Dann werde man auch einen Regierungsanspruch stellen. Allerdings müsse diese eine klare sozialdemokratische Handschrift tragen, sagt SPÖ-Spitzenkandidat Walter Steidl: „Wir haben mit dem zweiten Platz hinter der ÖVP ein erklärtes Wahlziel. Dazu wollen wir in die Landesregierung gewählt werden, um auch dort wieder Politik im Gleichgewicht machen zu können.“

Den größten Sieg in Salzburg habe die SPÖ bereits errungen, sagte SPÖ-Bundesparteichef Christian Kern, der in Salzburg zu Gast war: „Die Sozialdemokratie in Salzburg ist wieder geeint und steht wie ein Mann. Eigentlich hat die SPÖ schon gewonnen, weil das hat einen großen Wert.“

Auch Samstag und Sonntag wollen die Genossen noch unermüdlich um die Gunst der Wähler werben. Denn viele würden sich erst in den letzten 24 Stunden entscheiden, heißt es bei der SPÖ.

„Schwarzer Wahlsieg absehbar“

Bei der ÖVP kam Bundeskanzler Sebastian Kurz am Donnerstag für die Abschlussparty nach Salzburg. Es gab großen Jubel bei seinen Fans und denen von Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Wahlforscher betonen, ein klarer Wahlsieg des Salzburger Parteichefs und Spitzenkandidaten sei sehr wahrscheinlich. Bei der Volkspartei will man trotz mancher Gewissheit bis zum Schluss am Ball bleiben.

Kurz: „Keine Vorgaben für Koalitionen“

Vorgaben aus Wien für kommende Koalitionen in Salzburg gebe es nicht, sagte Bundeskanzler Kurz. Die ÖVP will bis zum Wahltag noch ihre Mitarbeiter und Ehrenamtler motivieren, in der Bevölkerung zu werben. Auch Haslauer selbst steht bis Sonntag im Dauereinsatz.

Link: