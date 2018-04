ORF beherbergt Wahlbehörde, amtliches Medienzentrum

Das ORF-Landesstudio Salzburg ist bei der Landtagswahl mehrfacher Gastgeber. Wegen der Baustelle im Chiemseehof ist auch die Wahlbehörde hier untergebracht. Dazu kommen amtliche Medienzentrale und viele Journalisten anderer Medien.

Bis zum Wahlsonntag wird hier ORF-Landesstudio Salzburg fast rund um die Uhr gearbeitet. Seit Mittwoch verwandelt sich der Bau in eine Wahlzentrale. Mehrere Behörden des Landes und anderen Medien ziehen ein. Techniker verlegen Kabel, Journalisten von anderen Unternehmen richten ihre Arbeitsbereiche ein und bereiten sich auf Sonntag vor.

Viele andere Journalisten im Haus

Im Erdgeschoß ist die Medienzentrale für die Landtagswahl untergebracht, schildert ORF-Landesdirektor Christoph Takacs: „Alles, was man am Sonntag über diese Wahl sehen, hören oder lesen wird – egal in welchem Medium, wird im ORF Landesstudio Salzburg produziert. Es ist eine Informationsplattform für alle. Während andere noch über eine Zusammenarbeit reden, so wird sie hier gelebt. 120 Journalisten garantieren die gesamte Pluralität der Berichterstattung.“

Behörde bekommt eigene Schlösser

Damit die Wahl bis zum Schluss genau nach gesetzlichen Vorschriften ablaufen kann, betont sagt Franz Wieser, Leiter des amtlichen Medienzentrums: „Für diese Landtagswahl gelten heuer das erste Mal neue Spielregeln. Dabei müssen die Bereiche für Behörden und Medien strikt getrennt werden. Die ORF-Kantine im zweiten Stock wird deshalb zu einem hermetisch abgeriegelten Bereich. Die Schlösser werden getauscht. Am Sonntagmorgen bekommt das Land Salzburg die Schlüssel übergeben. Es hat dann niemand mehr Zugang. Die Computer werden schon jetzt aufgebaut. Am Samstag gibt es noch Testläufe, und dann soll alles gutgehen.“

Wie und wo laufen Daten zusammen?

Am Wahlabend laufen in der behördlich abgeriegelten ORF-Kantine alle Fäden zusammen, schildert Gernot Filipp, Leiter der Abteilung für Statistik beim Land Salzburg: „Die Gemeindewahlbehörde zählt die Stimmen nach Wahlschluss aus. Sobald die Auszählung fertig ist, werden die Ergebnisse in die Applikation für die Daten übertragen. Ab dem Zeitpunkt kommen sie über die EDV bei uns an.“

In der Wahlzentrale angekommen, werden die Daten dann verarbeitet und in weiterer Folge an die Medienvertreter und Journalisten weitergegeben. Die Arbeit der Wahlzentrale selbst wird hinter verschlossenen Türen abgewickelt – auch aus Sicherheitsgründen und aus rechtlichen Gründen.

Erste Trends ab 16.15 Uhr absehbar

Wenn dann auch wirklich alles gut geht bei den Landesbeamten in der umfunktionierten ORF-Kantine, dann sind Sonntag ab 16.15 Uhr die ersten Trends absehbar. Sie werden dann auch schon über die Medien der Bevölkerung bekanntgegeben.