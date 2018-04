54 Verletzte bei Zugunfall am Hauptbahnhof

Bei einem Zugsunfall auf dem Salzburger Hauptbahnhof sind Freitagfrüh 54 Menschen verletzt worden. Derzeit ist ein Großaufgebot an Einsatzkräften an Ort und Stelle. Die Verletzten wurden in Salzburger Krankenhäuser gebracht.

Zu dem Unfall kam es gegen 4.45 Uhr. Zwei Züge - einer aus Venedig und einer aus Zürich - stießen bei Verschubarbeiten mit etwa 25 km/h Geschwindigkeit zusammen schildert die Schaffnerin des aus Zürich kommenden Zuges, Susanne Fried. „Die Leute sind schockiert. Viele sind von herunterfallenden Sachen verletzt worden. Gott sei Dank wurde aber niemand schwer verletzt.“

Derzeit ist das Rote Kreuz mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle und hat den Großteil der Verletzten bereits ins Landes- bzw. ins Unfallkrankenhaus gebracht, so Notarzt Thomas Walder. „Aus derzeitiger Sicht handelt es sich nur um Leichtverletzte. Ob sich dann im Krankenhaus noch schwerere Verletzungen herausstellen, kann man derzeit noch nicht abschätzen. Aber wir konnten alle Verletzten sitzend abtransportieren.“

Noch keine Details zur Unfallursache

Details zur Ursache des Zusammenstoßes sind derzeit nicht bekannt. Der betroffene Bahnsteig bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Inzwischen ist ein Team von Experten des Verkehrsministeriums am Hauptbahnhof eingetroffen. Sie sollen die Unfallursache klären. Trotz der Sperre des Bahnsteigs kommt es laut ÖBB-Sprecher Robert Mosser zu keinen Zugausfällen. Alle Züge seien entsprechend umgeleitet worden.