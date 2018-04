Schule verwüstet - zwei 19-Jährige vor Gericht

Weil sie die Volksschule Salzburg-Gnigl verwüstet und 7.000 Euro Schaden verursacht haben sollen, stehen am Freitag ein ehemaliger Schüler und dessen Freund vor Gericht.

Die beiden 19-jährigen Burschen sollen laut Anklage im Oktober 2017 in betrunkenem Zustand 20 Räume verwüstet haben. Die Volksschule musste daraufhin einen Tag gesperrt werden. Einer der beiden war just am Tag des Vorfalls gerichtlich verurteilt worden - es dauerte also nur ein paar Stunden, bis er wieder straffällig wurde. Den beiden Burschen drohen bei einer Verurteilung bis zu zwei Jahre Gefängnis wegen Sachbeschädigung und Diebstahls.

