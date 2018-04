Ein Tandemsprung zum 90er

Die 90-jährige Franziska Holzmann aus Bad Vigaun (Tennengau) war diese Woche als Tandemspringerin unterwegs. Sie habe sich etwas Besonderes gönnen wollen, sagt die sportliche Seniorin.

Der freie Fall habe ihr schon zum 70er so viel Laune gemacht, dass sie das jetzt - 20 Jahre später - noch einmal einmal erleben habe wollen, betont Franziska Holzmann, die den üblichen Zeremonien zum 90-er nicht viel abgewinnen kann. Für sie durfte es ein Ausflug ins Grüne sein - Höhepunkt war allerdings kein rauschendes Fest im Gastgarten, sondern quasi ein Rausch für die Sinne.

ORF

Tandemmaster Martin Stoiber machte die Jubilarin mit ausgeprägter Abenteuerlust mit den Grundregeln des Sprungs im Zweierpack vertraut. „Beim ersten Sprung damals hatte ich schon gewisse Bedenken, aber jetzt habe ich keine Angst mehr - kein Problem“, sagte die betagte Dame vor ihrem Sprung.

Mit 200 km/h zu Tal gerauscht

Dann ging es mit der „Pilatus Porter“ des Heeressportvereins Salzburg hinauf auf mehr als 4.000 Meter Seehöhe. Höhenluft verträgt Franziska Holzmann - selbst im Flugzeug wirkte sie sehr entspannt. Nach 20 Minuten Flugzeit kam endlich der große Augenblick: Mit rund 200 km pro Stunde rauschte die tollkühne Dame mit ihren Begleitern Richtung Erde.

ORF

Schließlich griff die 90-Jährige selbst in die Steuerleinen und visierte den Flugplatz an. Die Landung gelang perfekt. „Einfach himmlisch, wenn man da herunter kommt und zuvor wunderbar lange in der Luft war - das kann man sich wirklich nur wünschen“, resümierte Franziska Holzmann nach ihrem Sprung... es geht nichts über ein strahlendes Geburtstagskind ...