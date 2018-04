Roco-Modellbahnen: Protest gegen Jobabbau

Beim Salzburger Modelleisenbahn-Hersteller Roco halten die Mitarbeiter am Donnerstagvormittag Betriebsversammlungen ab. Sie protestieren gegen den Jobabbau in einem Werk ihrer Firma in Niederösterreich.

Roco ist Teil der internationalen Modelleisenbahn-Holding mit Sitz in Bergheim (Flachgau). Das Unternehmen will an einem Standort in Niederösterreich offenbar zahlreiche Arbeitsplätze abbauen und ins Ausland verlegen. Verhandlungen über einen Sozialplan wurden diese Woche abgebrochen.

Auch in der berühmten „Miniatur Wunderland“ in Hamburg (Bilder) fahren zahlreiche Lokomotiven und Garnituren von Roco.

Roco bestimmt international den Standard

Das Unternehmen schreibt schon länger Verluste, obwohl es seit Jahrzehnten bei Modelleisenbahnen international den technischen und ästhetischen Standard vorgibt. Roco-Produkte gelten bei Fachleuten und Kunden als sehr hochwertig und sind traditionell begehrt.

Kein boomender Markt mehr

Allerdings wird der Markt laut Fachleuten insgesamt immer kleiner – durch die Überalterung der Gesellschaft. Gleichzeitig gibt es weniger Nachwuchs bei Modelleisenbahnern, weil jüngere Leute auf digitale Freizeitbeschäftigungen bzw. Spiele ausweichen.

Seit Herbst versucht nun der Salzburger Raiffeisenverband ein Sanierungsprogramm für Roco umzusetzen. Nur so könne das Unternehmen gerettet werden, heißt es aus der Geschäftsführung.

