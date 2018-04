Wahlkampf: Frühlingseuphorie der ÖVP

Nichtwähler scheinen derzeit die größte Sorge von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) zu sein. Er will viele im persönlichen Kontakt überzeugen, doch noch zur Wahl zu gehen. Die Tour führt in Frühlingsstimmung durch das ganze Land.

Die Stimmung in der Salzburger ÖVP ist derzeit so gut wie das Frühlingswetter. Der wahlkämpfende Landeshauptmann erreicht auf dem Land viele Menschen derzeit bei der Gartenarbeit oder in Gärtnereien, wo viele einkaufen. Im Finish des Wahlkampfes suchen der ÖVP-Spitzenkandidat und seine zahlreichen Unterstützer vor allem das persönliche Gespräch mit Bürgern.

ORF

„Nicht mit Umfragen gewinnt man Wahlen“

Viele Türen stehen den Besuchern aus der Landes- und Gemeindepolitik offen, zahlreiche Hände werden geschüttelt. Trotz guter Umfragen sei er sich noch nicht sicher, was der kommende Wahlsonntag bringt, sagt Landeshauptmann und ÖVP-Parteichef Haslauer: „Das Ziel ist, möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, auch tatsächlich zur Wahl zu gehen. Mit Umfragen gewinnt man keine Wahl, sondern nur mit abgegebenen Stimmen. Das ist jetzt die Hauptaufgabe, die Stimmung ist gut. Die Themen sind ausgiebig diskutiert worden. Im Grund verfestigt sich jetzt das Bild. Um die Spätentschlossenen bewerben sich jetzt alle Parteien.“

Für diese Stimmen rennen zahlreiche Wahlhelfer unermüdlich bis zum Schluss. Manch einer ist sogar schon seit mehr als einem halben Jahrhundert für die ÖVP im Einsatz.

Pongauer ÖVP-Pionier seit 1945

Leonhard Neumayer war früher Bürgermeister von St. Johann (Pongau): „Im November 1945 waren das erste Mal Nationalratswahlen. Da war ich schon dabei, aber noch nicht wahlberechtigt. Seither war ich bei jeder Wahl als Helfer dabei, habe den Kontakt zum Volk gesucht und war politisch tätig. Drittens habe ich das Gefühl, man muss in der ÖVP und bei der Organisation des Wahlkampfes mitarbeiten und mithelfen.“

Welches Ergebnis die Arbeit den ÖVP-Wahlkämpfern unter dem Strich bringt, das wird sich dann am Sonntagabend zeigen.