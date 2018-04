Grenzstau durch Baustelle verschärft

Der Stau vor dem Autobahn-Grenzübergang Walserberg wird derzeit durch zwei Baustellen auf der deutschen Seite noch verschärft. Dort wird am Belag und einer Brücke gearbeitet, was zum Teil noch Monate dauern wird.

Die zwei Baustellen gleich hinter dem Grenzübergang Walserberg auf deutscher Seite sorgen für den zusätzlichen Stau auf der Fahrt - sowohl in Richtung München als auch in Richtung Salzburg. Zum einen wird die Loithalbrücke bei Anger ausgebaut, heißt es von der südbayrischen Autobahndirektion. Dort ist der Verkehr momentan beidseitig werktags auf maximal 40 km/h beschränkt - dieser Teil der Arbeiten soll aber am Freitag, 27. April, beendet werden.

Straßenbelag wird abgefräst und erneuert

Wesentlich länger dauern dagegen die Arbeiten am Straßenbelag der deutschen Autobahn A8 in Richtigung Salzburg. Dort wird derzeit der alte Asphalt abgefräst und dann durch einen neuen, leiseren Belag ersetzt. An dieser Baustelle kann der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen auf nur eine Spur vorbeigeführt werden.

Gearbeitet wird jeweils von Montag bis Donnerstag 12.00 Uhr. Kommende Woche werden die Arbeiten allerdings unterbrochen, weil gleichzeitig die Fahrbahn der Bundesstraße B20 auf der deutschen Seite erneuer wird. Insgesamt sollen die Arbeiten maximal bis zum Beginn der bayrischen Pfingstferien - also bis zum 22. Mai - andauern. Die Bauarbeiten sind Teil des langfristig geplanten durchgehend sechsspurigen Ausbaus der Autobahn Salzburg-München.

