Letzte Saison für legendäre Sonnblick-Seilbahn

Beim Wetterobservatorium am Rauriser Sonnblick (Pinzgau) geht heuer eine Ära zu Ende: Das legendäre „Kisterl“, die schwindelerregende Seilbahn, mit der Material und Forscher auf über 3.000 Meter transportiert wurden, wird ersetzt.

Die Meteorologen und Forscher verabschieden die mehr als 60 Jahre alte Materialseilbahn mit einem weinenden und einem lachenden Auge: Denn die Fahrten ins Hochgebirge auf 3.106 Meter Höhe waren nur bei optimalen Windbedingungen möglich - und nichts für schwache Nerven. Schließlich legt die alte Seilbahn vom Talschluss in Kolm Saigurn mehr als 1.500 Höhenmeter in steiler Bergfahrt zurück.

Und das „Kisterl“ habe sich seinen Spitznamen redlich verdienst, sagt die Leiterin des Sonnblick-Observatoriums, Elke Ludewig von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG): „Das Kisterl ist eine Stahlkonstruktion mit einem Holzboden, auf dem man sitzt. Man hat keine geschlossenen Wände rechts und links. Wir haben ein Blechdach, um ein bisschen vor Regen und Wetter geschützt zu sein - aber es ist sehr, sehr freizügig.“

Neue Kabinenbahn ersetzt Holz- und Stahl-„Kisterl“

Mit der Seilbahn fahren Forscher, die Mitarbeiter des Observatoriums und der Wirt des Zittelhauses auf den Berggipfel. Das „Kisterl“ transportiert aber auch Forschungsmaterialien und Lebensmittel für die ganzjährig besetzte Forschungsstation: „Wir können nur bei geringen Windgeschwindigkeiten fahren - 30, 32 km/h“, schildert Ludewig. „Danach wird es einfach zu gefährlich. Wir haben einen Seilbahnkalender, wo man sich eintragen kann. Und wenn man dann das Okay bekommt, dass Wind und Wetter passen, muss man sich einen Klettergurt anziehen, hängt sich dann in das Kisterl ein, setzt sich in Bobfahrer-Stellung mit Blick Richtung Tal hinein und pendelt dann 20 Minuten hinauf zum Sonnblick.“

Bis heuer im Oktober wird das alte „Kisterl“ durch eine neue Seilbahn ersetzt - eine Kabinenbahn für bis zu sechs Personen, mit doppeltem Tragseil, die doppelt so schnell unterwegs ist.

„Arbeitsweg wird um fünf bis acht Stunden länger“

Doch die Bauarbeiten werden schwierige: Zurzeit müssen die Vorräte für den Bausommer auf den Gipfel gebracht werden - denn das „Kisterl“ soll am 6. Juni seine letzte Fahrt antreten. Danach ist der Gipfel vier Monate lang nur noch zu Fuß erreichbar, betont Ludewig: „Die Herausforderung während dieser Bauphase wird sein, dass das ganze Personal zu Fuß gehen muss. Wir haben auch beschlossen, dass wir Hubschraubertransporte reduzieren. Dem Nationalpark zuliebe wird der Arbeitsweg rund fünf bis acht Stunden länger werden.“

Auch für die Forschungskampagnen in dem Observatorium bedeutet der Baustellensommer Einschränkungen: „Die ganzen Proben müssen eingefroren werden, weswegen wir schon eine weitere Gefriertruhe oben installiert haben“, so Ludewig. „Es ist ein völlig anderer Betrieb.“ Gebaut werden muss dann übrigens im Eiltempo: In über 3.000 Metern Höhe ist das Zeitfenster für Bauarbeiten auf ein paar Wochen im August und im September beschränkt.

