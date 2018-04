Boom bei Obstbaumkursen

Kurse für die richtige Pflege von Obstbäumen boomen. Die Ausbildung zum Baumwart ist auf Jahre ausgebucht. Der optimale Umgang mit den Bäumen kann deren Lebensdauer deutlich verlängern und den Ertrag sogar verdoppeln.

Ein etwas verwilderter Streuobstgarten oberhalb von Tamsweg (Lungau) ist einer der Kursorte: Die 35 Obstbäume hier wurden in der Vergangenheit nicht richtig gepflegt - so zum Beispiel ein siebenjährige Zwetschkenbaum: „Der Baum wächst sehr gut, er steht jetzt etliche Jahre“, sagt Baumwart-Ausbildner Sepp Wesenauer. „Und genau dann, wenn er richtig Früchte ansetzt, kommen die Schwachstellen zum Tragen und Äste reißen aus oder brechen.“ Das Wissen um den richtigen Schnitt ist also ausschlaggebend für die Ernte.

Wenn man alles richtig macht, lässt sich der Ertrag verdoppeln, betont Wesenauer: „Obst ist eine Kulturpflanze. Ohne einen regelmäßigen Schnitt - vor allem in den jungen Jahren - vergreist der Baum, macht keine Frucht, ist nicht wirtschaftlich und die Leute verlieren die Freude an den Bäumen.“

Lehrgang zwei Jahre lang

20 Teilnehmer besuchen den Lehrgang, der zwei Jahre dauert. Die Nachfrage nach derartigen Kursen ist groß, bisweilen sind sie auf Jahre ausgebucht: „Ich glaube, dass die Leute wieder mehr zur Natur zurückkommen und schätzen, was bei uns wächst“, findet Ausbildnerin Emma Kaserer.

Eine der Kursteilnehmerinnen, Optikermeisterin Eva Teufel aus Braunau, macht die Ausbildung, „weil wir zu Hause über 50 Obstbäume haben, die gepflegt gehören. Und eigentlich weiß keiner so richtig, wie das geht. Das ist aber sehr wichtig - und deswegen bin ich da.“

Umfangreiches Wissen nötig

Die Ausbildung ist umfangreich, es geht nicht nur um die richtige Schnitt-Technik, auch das Werkzeug ist ein Thema. Baumpflege ist eine eigene Wissenschaft, sagt Ausbildner Wesenauer: „Der Baumwart, der am Baum oben ist, muss sich Gedanken machen: Wenn ich diesen Ast jetzt wegschneide, was macht der Baum im nächsten Jahr und im zweiten Jahr? Ich will ja nicht nur, dass der Baum wächst und eine Krone macht - er muss mir auch Früchte machen“

In zwei Jahren soll der Obstgarten bei Tamsweg durch entsprechenden Pflege wieder soweit sein, dass die Bäume reichlich Früchte tragen.