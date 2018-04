Alkoholverbot am Bahnhofsvorplatz in Kraft

Das Alkoholverbot auf dem Bahnhofsvorplatz in der Stadt Salzburg ist seit Dienstag in Kraft. Täglich zwischen 6.00 und 24.00 Uhr darf kein Alkohol im öffentlichen Raum konsumiert werden - außer in ausgewiesenen Schanigärten.

Neben dem Konsum im Gastgarten bleibt auch der Transport von alkoholischen Getränken über den Platz nach einem Einkauf erlaubt. Bei einem Lokalaugenschein am Dienstag wurden die vergangene Woche beschlossene Regel erstmals exekutiert. Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes machten gemeinsam mit der Polizei Kontrollen. Und diese enge Abstimmung soll es auch in Zukunft geben, betonten Vertreter von Stadt Salzburg und Polizei.

Stadt Salzburg/Wildbild

Geldstrafen bis zu 300 Euro

Das Verbot gilt am gesamten Südtiroler Platz und auch Teilen des Engelbert-Weiß-Weges in Richtung GKK-Zentrale. Wer dagegen verstößt, muss mit Geldstrafen bis zu 300 Euro rechnen. Im Bahnhofsgebäude selbst gibt es ja schon seit Längerem ein Alkoholverbot. Kontrolliert wird das schon seit Längerem von Securitymitarbeitern der ÖBB.

Begleitend zu dem Alkoholverbot sollen mehr Sozialprojekte am Bahnhof etabliert werden. Ob das Verbot wirklich etwas bringt, darüber wurde am Dienstag schon intensiv debattiert.

