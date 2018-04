Stadt Salzburg eröffnet vorzeitig Badesaison

Angesichts des warmen Wetters sperrt die Stadt Salzburg eines ihrer drei Freibäder vorzeitig auf: Am kommenden Samstag ab 7.00 Uhr können Schwimmerinnen und Schwimmer im AYA-Bad die Freiluft-Badesaison eröffnen.

Schon in der vergangenen Woche war es in Salzburg beinahe frühsommerlich warm - und auch am kommenden Wochenende werden gut 25 Grad Lufttemperatur in der Stadt Salzburg vorhergesagt. Deshalb eröffnet der Magistrat vorzeitig die Freibadesaison. Die ersten Gäste der Saison erwarte ein auf 22 Grad erwärmtes Wasser in den Freibadebecken, betonte die Stadt am Dienstag.

Stadt Salzburg

Vorbereitungen „schon seit Wochen“

„Das Team der städtischen Betriebe arbeitet schon seit Wochen auf Hochtouren“, sagte Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). „Und so ist das AYA-Freibad zum ersten frühsommerlichen Wochenende bereits startklar, mehr als eine Woche vor dem offiziellen Saisonbeginn am 1. Mai.“ Bei den Freibäder Leopoldskron und Volksgarten bleibt es bei dem traditionellen Saisonstart am Staatsfeiertag.

Der Vorverkauf für Saisonkarten sowie Zehner- und 25er-Blöcke für die städtischen startet am Samstag an der Kassa des AYA-Bades. Ab kommenden Dienstag sind dann auch die Kassen im Leopoldskroner und Volksgartenbad offen.

