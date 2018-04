Erfolgloser Autoräuber in Maria Alm gefasst

In Maria Alm (Pinzgau) soll ein 25 Jahre alter Kroate am Montag gleich zweimal hintereinander versucht haben, ein Auto zu rauben: Zuerst den Wagen einer 38-Jährigen und kurz darauf den eines 53-jährigen Einheimischen. Erfolgreich war der Mann nicht.

Die 38 Jahre alte Einheimische war laut Polizei Montagvormittag gerade dabei Einkäufe aus ihrem Auto ins Haus zu tragen, als der Kroate sich in den Wagen setzen wollte. Der Frau gelang es aber noch das Auto zu versperren, daraufhin ergriff der Mann die Flucht.

Autobesitzer zerrte Mann aus Fahrzeug

Die Frau und ihr Lebensgefährte verfolgten den Mann, der weiterhin versuchte in ein unversperrtes Fahrzeug zu gelangen um damit zu flüchten. Beim Wagen eines 53-Jährigen war er schließlich erfolgreich, setzte sich hinein und wollte wegfahren. Der Autobesitzer war allerdings nur wenige Meter entfernt und zerrte den Kroaten aus seinem Wagen. Dabei schlug der 25-Jährige dem Einheimischen ins Gesicht, riss sich los und flüchtete abermals.

Die in der Zwischenzeit verständigte Polizei fasste den Mann aber kurze Zeit später. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt in Puch/Urstein gebracht.