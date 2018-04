Erster Bioschlachthof im Lungau geplant

In Lessach (Lungau) soll bis Ende September Salzburgs erster Schlachthof für Biotiere entstehen. Parallel dazu soll in St. Michael (Lungau) eine Metzgerei eröffnet werden. Den Tieren sollen so künftig lange Transportwege erspart bleiben.

Auf einer Fläche von rund 280 m² sollen künftig vorrangig Schweine, Rinder und Wild geschlachtet werden. Hinter dem Projekt steht ein Lungauer Landwirt, der Baustart ist für Ende Mai geplant. Die Tiere sollen vor der Schlachtung besonders tierfreundlich behandelt werden, sagt Bauherr Matthäus Hönegger.

„Bei uns ist ein entscheidender Faktor, dass wir in Kleinsteinheiten schlachten wollen. Das heißt, weil ein Tier auch riecht was passiert, werden bei uns nur ein bis zwei Tiere am Tag geschlachtet. Das ist auch in der Qualität ganz klar messbar und für mich ein wichtiger Unterschied“, erklärt Hönegger.

Schlachthof auch Mehrwert für Gemeinde

Der Schlachthof soll vorwiegend Bauern aus der Region dienen. Die Tiere müssen dann nicht mehr aus dem Lungau nach Salzburg und wieder retour transportiert werden. Außerdem werde auch die Gemeinde davon profitieren, sagt Bürgermeister Peter Perner (ÖVP).

„Wir haben keine Betriebe in der Gemeinde, sondern ausschließlich Landwirtschaft. Aber wenn hier etwas entsteht, ist das natürlich eine gute Sache und ein Mehrwert für die Gemeinde, wenn wir ein paar neue Arbeitsplätze schaffen können“, so der Bürgermeister. Der Schlachthof soll im Herbst 2018 fertiggestellt sein. Als eigenständiger Betrieb soll auch eine Fleischerei in St. Michael eröffnet werden, die mit Ware vom Schlachthof beliefert wird.

