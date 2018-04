Salzburg wählt einen neuen Landtag

Am Sonntag sind mehr als 390.000 Salzburgerinnen und Salzburg aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Ein großer Umbruch an der Landesspitze wird laut Umfragen nicht erwartet. Der Wahlkampf war eher unspektakulär.

ORF.at/Christian Öser

Fünf Jahre nach dem spannenden Urnengang 2013, bei dem als Folge des Salzburger Finanzskandals die damalige Landeshauptfrau Gabi Burgstaller (SPÖ) abgewählt wurde, sitzt heute Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) fest im Sattel. Nach den Umfragen muss seine Partei nicht um den ersten Platz in der Wählergunst zittern.

Aber auch SPÖ, FPÖ und NEOS rechnen am Wahltag mit Zugewinnen - denn schließlich sind nach der Auflösung des Teams Stronach (TS) in Salzburg immerhin rund 22.200 Stimmen „auf dem Markt“. Die Partei hatte 2013 8,3 Prozent und den Sprung in die Landesregierung geschafft.

Grafik: ORF.at

Grüne: „Zweiter Lottosechser wäre vermessen“

Für die Grünen wird es hingegen schwer, ihr Ergebnis von 2013 mit 20,2 Prozent zu halten - dessen ist sich Landesparteiobfrau Astrid Rössler bewusst: „Ein zweiter Lottosechser wäre schon etwas vermessen“, sagte sie im ORF-Wahlinterview. „Ich sehe aber gute Chancen, dass wir ein gutes Ergebnis einfahren, weil wir gute Politik gemacht haben.“ Ex-Landesrat Hans Mayr zittert hingegen mit seiner Salzburger Bürgergemeinschaft (SBG) um einen Wiedereinzug in das Landesparlament.

APA/Barbara Gindl

Im Hinblick auf die kommende Landesregierungsbildung vermied Haslauer im Wahlkampf jegliche Koalitionsansage: Denn wenn die ÖVP stimmenstärkste Partei wird, sieht es danach aus, dass er sich den Koalitionspartner aussuchen kann. Die Grünen wollen wieder in die Landesregierung. Auch SPÖ, FPÖ und NEOS streben eine Regierungsbeteiligung an - in welcher Kombination das möglich ist, hängt freilich vom Wahlergebnis ab.

Verkehrsmisere und Wohnen Hauptthemen

Angesichts dieser Ausgangslage war der Wahlkampf sehr ruhig: Töne der Ausgrenzung und Polarisierung wie vor der Bundespräsidentschafts- und Nationalratswahl wurden offenbar bewusst vermieden. Thematisch standen Wohnen und Verkehr im Zentrum. Die gewünschten Ziele (günstiges Wohnen, guter öffentlicher Verkehr, kein Stau) sind hier bei allen Parteien freilich dieselben, selbst die Wege dorthin gleichen sich vielfach - mehr dazu in Verkehr zentrales Thema der Spitzenkandidaten (salzburg.ORF.at; 15.4.2018).

ORF.at/Roland Winkler

Und auch wenn vor allem die FPÖ und Karl Schnells FPS Fragen der Migration, Sicherheit und Kriminalität in bekannter Manier ansprachen, sprangen die anderen Parteien nicht besonders darauf auf, sondern erweiterten den Sicherheitsbegriff - etwa auf den Arbeitsmarkt oder die soziale Versorgung. Überhaupt wurde von mancher Seite ganz gezielt das Verbindende über das Trennende in der Gesellschaft gestellt: von SPÖ und Grünen ebenso wie von ÖVP-Landeshauptmann Haslauer, der beim Wahlauftakt gleich mehrmals betonte, man dürfe nicht auf die Schwächsten - egal welcher Herkunft, Anschauung oder Hautfarbe - vergessen.

Seitenhiebe der Kandidaten die Ausnahme

Auf Bösartigkeiten wurde - wie vorab versprochen - verzichtet, aber auch gegenseitige Wadlbeißereien und Seitenhiebe gegen Mitbewerber blieben die Ausnahme. Da erklärte etwa FPÖ-Spitzenkandidatin Marlene Svazek an, die ÖVP wieder auf Spur bringen zu wollen, was Haslauer mit dem Rat konterte, sie möge lieber die Rechtsabbieger ihrer Partei auf der Spur der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie halten - mehr dazu in FPÖ-Wahlkampf: „ÖVP wieder auf Spur bringen“ (salzburg.ORF.at; 17.3.2018).

ORF

Größter Aufreger: FPÖ-Mann Rebhandl

Abseits von Sach- oder Koalitionsfragen sorgte gleich zu Beginn der Wahlwerbung die FPÖ für Aufregung: Mit Reinhard Rebhandl positionierte sie einen Kandidaten auf Platz sechs der Landesliste, der wiederholt am rechten Eck angestreift war. Auch wenn sich der Burschenschafter nach eigenen Angaben schon vor Jahrzehnten vom rechten Gedankengut distanziert haben will, wurden zweifelhafte Vorfälle auch aus der jüngeren Vergangenheit bekannt, etwa aus dem Jahr 2010 mit einer alten Turnvereinsfahne mit der Aufschrift „Rassereinheit“. Die Freiheitlichen saßen die Angelegenheit aus und hielten an Rebhandl fest. Nicht ohne das Mauthausen-Komitee als „linken Agitationsverein“ abzukanzeln - mehr dazu in NS-Debatte: Heftiger Streit über Rebhandl (salzburg.ORF.at; 19.3.2018)

Und dann waren es noch einmal die Blauen, die mit einem „Aufregerchen“ ins Gerede kamen, weil sie einen Werbeslogan von einem Süßwarenhersteller abgekupfert hatten. Der Spruch wurde schließlich abgeändert, der Zweck war aber ebenso erreicht wie bei den Grünen mit ihrem ersten Sujet auf den Plakaten, das Frontfrau Rössler mit dem Spruch „Ich bin keine Politikerin“ zeigte. Und auch NEOS-Spitzenkandidat Sepp Schellhorn sorgte für Gesprächsstoff: Er erzählte bei einer Schülerdiskussion, mit seinen beiden Söhnen einmal Marihuana geraucht zu haben, was erwartungsgemäß nicht ganz ohne Reaktionen blieb.

