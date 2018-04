FPÖ-Wahlkampfbesuch in Polizeischule

Einen Besuch von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) in der Polizeischule Großgmain (Flachgau) hat FPÖ-Landtags-Spitzenkandidatin Marlene Svazek am Montag für den Wahlkampf genützt. Sicherheit ist ja das Hauptthema der Freiheitlichen.

Die Polizei ist Freund und Helfer, manchmal auch Wahlkampfhelfer: Innenminister Kickl spazierte am Montag mit der Großgmainerin Svazek zu dem Termin in der Polizeischule. Der Chef der Polizisten der Republik wollte sich selbst ein Bild von der etwas abgenutzten Schule machen.

Kickl für „mehr blaue Handschrift auch in Salzburg“

Natürlich war der Landtagswahlkampf am Montag großes Thema: „Die letzten sieben Tage sind angebrochen“, sagte Svazek. „Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Die Reaktionen - auch auf der Straße - sind ganz positiv. Und ich freue mich natürlich, dass wir jetzt im Finish noch Unterstützung bekommen - auch von unserem Innenminister.“ Auch Kickl würde sich „freuen, wenn dann am Ende nach einem guten Wahlergebnis auch viel, viel mehr blaue Handschrift in Salzburg spürbar wäre. Ich glaube, auf Bundesebene tut das Österreich ganz gut. Und das wäre auch für Salzburg der richtige Weg.“

Die Polizeischule in Großgmain war zuletzt im Gerede, es gab Pläne, sie zu schließen. Dagegen kam Protest aus der Gemeinde. Auch Svazek setzte sich kräftig für den Verbleib der Schule ein. Und das wird wohl auch so kommen, sagte Kickl: „Unsere Planungen laufen in diese Richtung, dass der Standort hier erhalten bleibt. Wir werden darüber nachdenken, was die ideale Nutzung dafür ist. Wir sehen aber gleichzeitig auch die Notwendigkeit, bestimmte Dinge auch an anderen Standorten abzuwickeln. Dann kommen wir - glaube ich - zu einer Win-win-Situation.“

Sicherheit als zentrales Wahlkampfthema

Im Wahlkampf warnt die FPÖ vor steigender Kriminalität. Doch die Anzeigenstatistik wuchs in Salzburg 2017 nur in einzelnen Bereichen - etwa bei Drogen und Körperverletzungen. In anderen Bereichen gingen die Anzeigen zurück.

Doch da Sicherheit das zentrale Wahlkampfthema der FPÖ ist, betonte Svazek: „Wenn man sich gerade die Statistik bei der Suchtmittelkriminalität anschaut, da hat man gesehen, dass seit 2015 die Delikte ganz stark nach oben gehen. Das hängt natürlich auch mit der Flüchtlingswelle zusammen“, sagt Svazek. „Wir damals in Salzburg das Ganze sehr, sehr stark abbekommen. Wir sind eine Grenzregion, ein Grenzbundesland. Ich glaube schon, dass sich die Sicherheitslage in Salzburg verschlechtert hat. Aber mit der Ausbildungsoffensive und dem Bekenntnis von unserem Innenminister glaube ich, dass das in Zukunft auch in Salzburg wieder besser und positiver werden wird.“

Dichtes Programm in letzter Woche

Die letzte Wahlkampfwoche wird für Svazek sportlich: Sie muss auch zu Nationalratssitzungen nach Wien - schließlich ist sie auch Nationalratsabgeordnete und Generalsekretärin der FPÖ-Bundespartei.

