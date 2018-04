Andreas Klauser neuer CEO bei Palfinger

Der Aufsichtsrat des Kranherstellers Palfinger hat am Montag mitgeteilt, dass das Unternehmen die Suche nach einem neuen Vorstandschef abgeschlossen habe. Neuer CEO soll ab 1. Juni der 53 Jahre alte Andreas Klauser werden.

Nach dem überraschenden Rücktritt von Herbert Ortner als langjähriger Vorstandsvorsitzender des Kranherstellers vor einigen Monaten hat das Unternehmen mit Sitz in Bergheim (Flachgau) nun offenbar einen neuen CEO gefunden. Die Position als Vorstandsvorsitzender soll vorbehaltlich der Finalisierung der Verträge Andreas Klauser übernehmen, so das börsennotierte Unternehmen in einer Aussendung.

Klauser blicke auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Landmaschinen und Nutzfahrzeuge zurück. Derzeit ist er Global Brand President des Traktorenherstellers Case IH und Steyr sowie CNH Industrial Vorstandsmitglied.

Ortner hatte Vertrag bis Ende 2018

Vorgänger Ortner, der fast zehn Jahren Vorstandsvorsitzender von Palfinger war, legte mit Jahresende 2017 seinen Chefposten zurück. Sein Vertrag wäre noch bis Ende 2018 gelaufen. Der Schritt kam damals auch für das Unternehmen überraschend. Zur Begründung für den Rücktritt wurde angegeben, Ortner suche „neue Herausforderungen“.

Der vorzeitige Abgang von Ortner schlug mit 2,9 Mio. Euro zu Buche. Kürzlich wurde Ortner neu für den AMAG-Aufsichtsrat nominiert.

