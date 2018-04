Ab Sommer mehr Flüge nach Griechenland

Vom Flughafen Salzburg gibt es mit dem Sommerflugplan vier neue Verbindungen nach Griechenland. Der Mittelmeerstaat zählt bei den Salzburgern heuer wieder zu den beliebtesten Urlaubszielen - ganz vorne liegt dabei die Insel Kreta.

Kos, Korfu, Heraklion auf Kreta und Rhodos sind die neuen vier Ziele in Griechenland, die von Salzburg aus ab diesem Sommer direkt angeflogen werden. Am beliebtesten ist aber nach wie die größte griechische Insel, Kreta, das zeigen die bisherigen Buchungszahlen von TUI Österreich. Außerdem reisen die Salzburger in diesem Sommer auch wieder bevorzugt auf die spanische Barleareninsel Mallorca.

Ägypten wieder gefragter

Ein kleines Comeback als Reiseziel feiert Ägypten und deshalb wird auch der ägyptische Flughafen Hurghada angeflogen, sagt die TUI Österreich Sprecherin Kathrin Limpel.

"Ägypten ist bereits im letzten Sommer ganz leicht zurückgekommen, vor allem „Last Minute"-gebucht. Jetzt merken wir, dass auch wieder frühzeitiger gebucht wird“, und das liege zu einem großen Teil an dem Preis-Leistungs-Verhältnis, sagt Kathrin Limpel.

Salzburger sind „Frühbucher“

Neben Ägypten fliegen die Salzburger auch wieder vermehrt in die Türkei. Aktuell sind bereits etwa 60 Prozent vom Flugangebot im Sommer gebucht. Die Buchungszahlen von TUI Österreich zeigen außerdem, dass die Salzburger „Frühbucher“ sind und heuer auch wieder vermehrt außerhalb der Ferien verreisen. Beliebt ist also auch die Nebensaison in den Monaten Mai und Oktober. Mit dem Sommerflugplan gibt es vom Flughafen Salzburg insgesamt 300 zusätzliche Flüge pro Monat.