Kostenlose Windeltonnen für Familien

Salzburger Gemeinden bieten gratis Windeltonnen und Windelsäcke an, um jungen Familien die Entsorgung leichter zu machen. In der Gemeinde St. Veit im Pongau kamen in drei Jahren rund 100.000 Kilogramm an Windeln zusammen.

50 Kinder sind 2017 in St. Veit im Pongau zur Welt gekommen. Manuela Klausner ist im vergangenen Jahr Mutter geworden. Sie hat vor dem Haus eine Windeltonne: „Ich habe zwei Windelkinder und da fällt natürlich einiges an. Da hat man natürlich einen großen Bedarf.“ Ähnlich geht es auch Sarah Schwaiger. Für die Mutter einer sieben Monate alten Tochter ist das Windelthema rund um die Uhr präsent. „Die Windeln wechselt man etwa sechs bis sieben Mal am Tag, je nachdem wie es gerade passt und wie nass sie sind.“

ORF

Tonne wird kostenlos geleert

Die Gemeinde stellt jungen Familien mit kleinen Kindern deshalb eine extra Windeltonne zur Verfügung, die kostenlos geleert wird. Derzeit sind etwa 100 dieser speziellen Tonnen im Gemeindegebiet verteilt. „Die Mamas glaube ich spüren das, wenn sie den Windelsack in den Keller tragen oder nach draußen. Der hängt sich ganz schön an. Und da kommen schon pro Tonne gleich mal dreißig bis vierzig Kilo zusammen. Und wir haben in den letzten drei Jahren rund hunderttausend Kilogramm Windeln in der Gemeinde gesammelt“, sagte Bürgermeister Sebastian Pirnbacher (ÖVP).

ORF

Windeln gehen sich in Restmülltonne nicht aus

Windeltonnen und Windelsäcke sind Initiativen, die für die Gemeinden relativ wenig Aufwand bedeuten, die jungen Familien aber unterstützt. „Ich hab drei Kinder. Bis vor einem Jahr hab ich noch zwei Kinder mit Windeln gehabt und das ist natürlich unmöglich, dass sich das in der normalen Restmülltonne ausgeht“, sagte Schwaiger.

Familie Klausner braucht rund zehn Windeln pro Tag. Wenn sie das in die normale Tonne geben würde, wäre da viel zu wenig Platz: „Das spielt schon eine große Rolle. Außerdem ist auch der Restmüll zu bezahlen.“

Gemeinden holen Windelsäcke ab

Die Gemeinde stellt ihre Windeltonnen auch Familien mit älteren inkontinenten Menschen zur Verfügung. In den Gemeinden Bergheim, Anthering, Elixhausen oder Elsbethen (Flachgau) stellt die Gemeinde Windelsäcke zur Verfügung, die kostenlos gemeinsam mit dem Restmüll abgeholt werden.