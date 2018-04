Männer gingen mit Glasscherben aufeinander los

In der Stadt Salzburg sind am Abend zwei Männer aus Somalia mit abgebrochenen Glasflaschen aufeinander losgegangen. Einer von ihnen wurde mit einer tiefen Schnittwunde am Hals ins Landeskrankenhaus gebracht.

Der Grund, warum die beiden Männer im Alter von 27 und 25 Jahren sich gegenseitig verletzt haben, ist noch unklar. Der 25-Jährige wurde schwer am Hals schwer verletzt. Nach der Erstversorgung des Notarztes wurde er ins Landeskrankenhaus gebracht. Er ist außer Lebensgefahr, sei aber nicht vernehmungsfähig, hieß es seitens der Polizei.

Zuerst geflüchtet, dann doch gestellt

Der zweite Mann erlitt Schnittverletzungen am Ohr. Er flüchtete zunächst, stellte sich danach aber freiwillig der Polizei. Nach der ambulanten Behandlung seiner Verletzungen wurde er festgenommen. Die Polizei ermittelt.