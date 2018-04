Raub nach sieben Jahren durch DNA geklärt

Sieben Jahre nach einem schweren Raubüberfall in Schwarzach im Pongau hat die Polizei mittels DNA-Profils einen Täter ausfindig machen können. Der inzwischen 42-Jährige wurde bei der Einreise nach Österreich festgenommen.

Wie erst jetzt bekanntwurde, versuchte der Mazedonier bereits Ende Februar, nach Österreich einzureisen. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich um einen wegen mehrerer Delikte gesuchten Straftäter handelte, und nahmen den Mann fest.

Pongauer mit Pfefferspray attackiert

Dabei bemerkten die Beamten auch eine Übereinstimmung mit einem sieben Jahre alten DNA-Profil, das im März 2011 nach einem Raubüberfall in Schwarzach im Pongau sichergestellt worden war. Ein damals 45-jähriger Arbeiter hatte in den Morgenstunden seine Wohnung verlassen und war noch im Stiegenhaus von einem unbekannten Täter mit Pfefferspray im Gesicht eingesprüht und in weiterer Folge gewalttätig zu Boden gebracht worden.

Der Täter stahl dem Pongauer anschließend die Geldbörse samt Inhalt und konnte unerkannt flüchten. Das Opfer trug schwere Verletzungen davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief 2011 erfolglos.

DNA-Spuren stimmen überein

Allerdings sicherten die Beamten im Zuge der Ersterhebungen mehrere DNA-Spuren. Diese konnte nun dem im Februar Festgenommenen zugeordnet werden. Der Mann steht weiter im Verdacht, im Jahr 2016 mehrere Einbruchsdiebstähle in Wien und Oberösterreich sowie einen weiteren Raub in Oberösterreich begangen zu haben.

Darüber hinaus gibt es auch in Deutschland von zwei Tatorten in Berlin und München jeweils eine Übereinstimmung mit der DNA des Mannes. Er befindet sich derzeit in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft.