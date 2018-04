Razzia: Cobra stürmt Wettlokale in Salzburg

Weil sich viele Wettlokalbetreiber inzwischen weigern, bei Polizeikontrollen ihre Türen zu öffnen, haben am Dienstagabend Beamte der Finanzpolizei und des Sondereinsatzkommandos Cobra drei Wettlokale in Salzburg-Lehen gestürmt.

In den Lokalen in der Ignaz-Harrer-Straße soll illegales Glücksspiel angeboten worden sein, bestätigte ein Sprecher des Finanzministeriums. Wie am Freitag bekanntwurde, sollen bei dem Einsatz 31 Spielautomaten vorläufig von den Beamten der Finanzpolizei beschlagnahmt und die betroffenen Lokale bis auf Weiteres geschlossen worden sein.

Eingangstüren teilweise zugenagelt

Der begleitende Einsatz der Cobra war laut Polizei nötig, weil viele Lokalbetreiber bei Kontrollen ihre Türen nicht öffnen. Teilweise sollen die Eingänge der Lokale in Lehen sogar zugenagelt sein.

Links: