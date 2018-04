Trinkgeld angenommen: Pfleger fürchten um Job

Ein Sparbuch mit Trinkgeldern sorgt im Seniorenheim Hellbrunn für Unruhe. Eine Gruppe von Pflegern fürchtet um ihren Job, weil sie eigentlich kein Geld von Patienten annehmen dürften. Das Geld sei für ein gemeinsames Essen verwendet worden.

Mehrmals seien kleinere Trinkgeldbeträge von Patienten und deren Angehörigen angenommen worden, räumt die Gruppe von Pflegern in einem anonymen Brief ein, der an die politischen Parteien der Stadt Salzburg gegangen ist und den Klubchef Andreas Reindl (FPÖ) öffentlich gemacht hat.

In dem Brief heißt es, dass auch die Führung des Seniorenheims von dem Sparbuch gewusst habe, jetzt allerdings versucht werde, alle Schuld auf das „kleine“ Pflegepersonal abzuwälzen, weshalb etliche Pfleger um ihren Job fürchten würden.

Heimleitung: „Es wird keine Kündigungen geben“

Der Leiter der städtischen Senioreneinrichtungen, Ernst Hörzing, spricht von einer unnötigen Aufregung, bestätigt aber, dass Mitarbeiter ein Sparbuch angelegt hätten, gespeist aus Geschenken von Angehörigen und Bewohnern: „Wir haben ganz klar gesagt, dass das verboten ist und nicht geht, um seinen Job muss sich aber keiner Sorgen machen“, beruhigt Hörzing.

In Summe seien rund 600 Euro auf dem Sparbuch gelegen für das Team von rund 20 Pflegerinnen und Pflegern. Bei einem gemeinsamen Essen sei das Geld aufgebraucht und das Sparbuch aufgelöst worden, ergänzt Hörzing.