Lkw verfängt sich in Hochspannungsleitung

Ein Lkw hat sich Donnerstagvormittag mit seiner gekippten Ladefläche in einer Hochspannungsleitung verfangen. Der Fahrer durfte den Sattelschlepper bis zur Stromlosschaltung der Hochspannungsleitung nicht verlassen.

Der 22-Jährige war mit dem Lkw in Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) in der Nähe eines Gewerbegebietes unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache verfing sich die gekippte Ladefläche in einer Hochspannungsleitung. Polizei und Feuerwehr sperrten den Gefahrenbereich großräumig ab.

Lenker muss bis Strom-Aus im Fahrzeug ausharren

Der Lenker durfte das Fahrzeug erst verlassen, als die Hochspannungsleitung tatsächlich vom Stromnetz genommen war. Nach Freigabe durch die Einsatzkräfte wurde der junge Mann aus dem Sattelschlepper geborgen. Er wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend ins Tauernklinikum Zell am See (Pinzgau) gebracht.