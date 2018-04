Leim floss in Bach: Feuerwehreinsatz

Leim in einem Bach hat Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz in Salzburg-Schallmoos ausgelöst. In einem Gewerbegebiet wurde das Wasser auf mehreren hundert Metern Länge verschmutzt.

Nach Hinweisen untersuchte die Salzburger Berufsfeuerwehr das Wasser - und konnte gegen Mittag vorsichtig Entwarnung geben: „Laut Behörde, die von uns gleich eingeschaltet wurde, besteht keine Umweltgefahr“, sagte Einsatzleiter Manfred Höllbacher.

Noch unklar, wer Wasser verschmutzte

Laut dem Feuerwehrmann „sind in einem angrenzenden Betriebsgelände zwei leere Behälter im Freien ausgewaschen worden. Dabei sind Leimreste über die Oberflächenentwässerung in den Lemmererbach geraten. Dadurch war der Bach auf einer größeren Länge sehr weiß.“

Wer für die Verschmutzung verantwortlich ist, sei noch unklar, sagte Höllbacher gegen Mittag: „Es wird jetzt versucht, den Verursacher zu finden. Das konnte noch nicht aufgeklärt werden.“