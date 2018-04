Salzburg-Lazio: 150 Risikofans erwartet

Beim Europacup-Spiel Salzburg gegen Lazio Rom werden am Donnerstag bis zu 150 gewaltbereite Risikofans erwartet. Ein Fanmarsch durch die Stadt wird zwar nicht erwartet, trotzdem ist die Exekutive mit einem Großaufgebot im Einsatz.

1.500 Italiener sollen insgesamt zum Fußball Europa League Rückspiel nach Salzburg kommen. Die meisten davon friedlich - sie reisen zum größten Teil mit privaten Autos, Bussen und mit dem Flugzeug an. Die Polizei setzte für ihre Ermittlungen sogenannte szenekundige Beamte ein. Das sind Spezialisten, die europaweit mit Fanklubs und der jeweiligen nationalen Polizei vernetzt sind. Deren Recherchen lassen zumindest eine kleine Gruppe gewaltbereiter Fans erwarten: Rund 120 potentiell gefährliche Lazio-Anhänger, dazu etwa 30 Hochrisiko-Fans sollen zum Spiel kommen.

Anhänger gelten als gewaltbereit

Die jahrelang gefürchtete und offen rechtsradikale Ultra-Gruppe „Irriducibili Lazio“ soll sich zwar aufgelöst haben, dennoch gelten die Anhänger weiter als neo-faschistisch, rassistisch und gewaltbereit. Ein Fanmarsch dieser Gruppen durch die Stadt ist laut Polizeiangaben aber nicht geplant. Sollten sich Ultras trotzdem zu größeren Gruppen zusammenfinden, wolle man diese mit Shuttlebussen direkt zum Stadion bringen, hieß es von der Polizei.

APA / Roland Schlager

Fans sollen früh genug anreisen

Spielbeginn ist um 21.00 Uhr. Die Polizei rät früh genug anzureisen, weil es rund um das Stadion zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen wird. Außerdem wird geraten, mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln zum Stadion zu kommen, weil die Parkplätze beim Stadion laut Prognose der Polizei schon gegen 18.00 Uhr ausgelastet sein werden.

Beim Designer Outlet Salzburg stehen Donnerstagabend keine Parkplätze zur Verfügung, weil dort eine Veranstaltung stattfindet. Ähnlich auch im Messezentrum - dort werden 1.800 Parkplätze frei gegeben und Shuttlebusse fahren zum Stadion. Es gibt allerdings die Möglichkeit, beim Flughafen zu parken. Der Parkplatz P3 wird freigegeben, von dort fahren Shuttlebusse Richtung Stadion.

Stadion seit mehr als zwei Wochen ausverkauft

Wie zuletzt im Achtelfinale gegen Borussia Dortmund werden am Donnerstag rund 29.520 Zuschauer in Wals-Siezenheim dabei sein. Das Stadion ist bereits seit mehr als zwei Wochen ausverkauft - mehr dazu in: Stadion gegen Lazio Rom schon ausverkauft (sport.ORF.at; 29.3.2018)

