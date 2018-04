IBU-Präsident legt Funktion vorerst zurück

IBU-Präsident Anders Besseberg hat Mittwochabend seine Funktion vorerst zurückgelegt. Am Dienstag gab es eine Hausdurchsuchung bei der Internationalen Biathlon Union mit Sitz in Salzburg - es bestehe Dopingverdacht.

Er wolle die Ermittlungen der Justiz abwarten. Deswegen lege er seine Präsidentschaft vorerst zurück, sagte der 72-Jährige am Mittwoch. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte der Norweger, dass sich die Ermittlungen auf Doping-Belange beziehen, die die IBU nicht nachverfolgt habe. Es ginge hier etwa um verdächtige Blutproben. Auch gegen die Generalsekretärin Nicole Resch wird ermittelt. Sie ließ sich vom Dienst freistellen.

APA/EXPA/JFK

Verstöße gegen das Anti-Doping-Gesetz?

Das Bundeskriminalamt (BK) hatte am Dienstag den Sitz des Weltverbandes in Salzburg durchsucht. Laut BK-Pressesprecher Vincenz Kriegs-Au geschah dies auf Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien - mehr dazu in: Durchsuchung bei Biathlonverband: Präsident im Visier (salzburg.ORF.at; 11.4.2018)

ORF

