Einige Wahlkarten falsch verschickt

Bei der Ausgabe von Wahlkarten für die Landtagswahl hat es - wie am Dienstag bekanntgeworden ist - eine Panne gegeben. Fünf Briefwähler in der Stadt Salzburg bekamen den Wahlvorschlag für den Lungau zugestellt.

Die Druckerei - Samson Druck aus St. Margarethen (Lungau) - habe sofort nach Bekanntwerden die Stimmzettelproduktion überprüft, so Franz Wieser, Pressesprecher des Landes Salzburg: Die Papierbögen wurden abgezählt.

„Fünf Stimmzettel falsch ausgegeben“

Die Zahl der falsch verschickten Stimmzettel hielt sich in Grenzen: Bei der Überprüfung „wurde festgestellt, dass acht Stimmzettel für den Bezirk Tamsweg irrtümlich an die Wahlbehörde der Stadt Salzburg geschickt worden sind“, sagte Wieser. „In fünf Fällen wurden diese Stimmzettel an Briefwähler in der Stadt Salzburg ausgegeben. Nach aktuellem Wissensstand sind das die einzigen falsch versendeten Stimmzettel.“ Es werden nun neue, richtige Stimmzettel an die Betroffenen geschickt.

Bis Donnerstag, 19. April, können sich Wahlberechtigte bei ihrer Hauptwohnsitzgemeinde eine Wahlkarte besorgen. Diese können sie gleich dort ausfüllen und wieder abgeben, mit nach Hause nehmen und per Post, Boten oder persönlich im Gemeindeamt abgeben. Zudem können die Karten am Wahlsonntag in einem beliebigen Wahllokal in der Wohnsitzgemeinde abgegeben werden.