Elixhausen bekommt neuen Bürgermeister

In Elixhausen (Flachgau) steht noch vor der Landtagswahl am 22. April ein Bürgermeisterwechsel an. Nach zehn Jahren im Amt tritt Markus Kurcz von der ÖVP zurück und übergibt das Amt an den 45 Jahre alten Ortsparteiobmann Michael Prantner.

Bei einer Fraktionssitzung der Elixhausener Volkspartei wurde Prantner einstimmig zum Nachfolger bestimmt. Kurcz tritt nach insgesamt 14 Jahren in der Gemeindevertretung und zehn Jahren als Bürgermeister zurück, weil es seiner persönlichen Lebensplanung entspreche. Die Gemeinde stehe gut da, es gebe keine „offenen Baustellen“. Nach der Amtsübergabe am 9. Mai wolle er wieder als Landeskatastrophenschutzreferent arbeiten.

Gemeinde Elixhausen

Sein Nachfolger Prantner ist ein 1973 geborener Stadt-Salzburger. Seit dem Jahr 2010 arbeitet Prantner als Leiter des Rechtsbereiches bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA). Seit dem 15. März 2018 ist er Ortsparteiobmann der ÖVP Elixhausen.