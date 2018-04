Kletterpionierin Helma Schimke verstorben

Die Salzburger Bergsteigerin, Kletterin und Architektin Helma Schimke ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, verstarb die international bekannte Sportpionierin am 7. April mit 92 Jahren.

Schon mit 13 Jahren hatte die gebürtige Seekirchenerin mit dem intensiven Sporteln in den Bergen begonnen. Man schrieb das Jahr 1949. Mädchen und Frauen wurde das Bergsteigen und Klettern in den strukturell sehr konservativen und wirtschaftlich harten Zeiten vom gesellschaftlichen Mainstream kaum oder gar nicht zugestanden. Wenn sie es dennoch betrieben, dann sorgte das für viel Unverständnis, Ablehnung und zum Teil auch harte Kritik.

ORF / Gerald Lehner

Früh mit Buhl, Schmuck, Wintersteller auf dem Weg

Einige der besten Bergsteiger der 1950er-Jahre gehörten in Schul- und Studienjahren zu ihrem Gefährten- und Freundeskreis - darunter die beiden Salzburger Fritz Wintersteller und Marcus Schmuck, denen mit Hermann Buhl und Kurt Diemberger die Erstbesteigung des Broad Peak in Pakistan gelang (1957) – mit geringen technischen Mitteln und ohne Hilfe von Hochträgern im reinen, damals revolutionären „Alpinstil“. Das hatte es auf den Achttausendern bis dahin nicht gegeben.

Fritz Wintersteller

Schimke war in den heimatlichen Bergen Salzburgs, des Berchtesgadener Landes und des Wilden Kaisers auch mit Buhl unterwegs. Der Tiroler war familiär auch in Berchtesgaden verwurzelt und schon seit 1953 ein Weltstar – wegen seines Alleingangs bei der Erstbesteigung des Nanga Parbat.

Humor, Charme, soziales Verständnis

Wesentliche Merkmale von Helma Schimke waren neben ihrem Sportsgeist und Leistungsvermögen ein großes Mitgefühl für Schwächere, Interesse für soziale und technische Fragen, großer Humor, Selbstironie und ihr Charme, mit dem sie das Leben, die Künste und das Dasein generell betrachtete.

Sie verdiente sich ihr Brot als freiberufliche Architektin und gehörte als junge Frau in den 1950er- und 60er-Jahren zur damals sehr kleinen Schar der weltbesten Bergsteigerinnen.

ORF

Studium bei Clemens Holzmeister

Schimke absolvierte die Höhere Technische Bundeslehranstalt in Salzburg, wurde Bau-Ingenieurin und studierte dann Architektur in Wien – unter anderem bei Clemens Holzmeister. Sie pendelte regelmäßig in den Westen und meisterte zahlreiche schwierige Klettereien bis zum sechsten Schwierigkeitsgrad, die angesichts der damals noch sehr „primitiven“ Sicherungsmittel viel größere Herausforderungen waren als heute. In Schimkes Tourenbüchern finden sich neben anderen Erfolgen auch die Brenva-Flanke, der sehr lange, schwierige Peuterey-Grat auf dem Montblanc, die Nordostwand auf dem Piz Adile, die damals wegen des massiven Eispanzers viel schwierigere Pallavicini-Rinne auf dem Großglockner, die Westwand der Maukspitze, die Südostverschneidung der Fleischbank im Kaisergebirge und die Ostwand auf dem Monte Rosa.

Familiäre Trägodie auf dem Watzmann

Die Bergsteigerin war mit dem Salzburger Richter Konrad Schimke verheiratet, der 1961 in der Watzmann-Ostwand von einer Lawine in den Tod gerissen wurde. Als Witwe hörte sie nach diesem Unglück selbst nicht mit dem Bergsteigen auf und hatte ihre drei kleinen Kinder nun allein zu versorgen. Schimke musste sich von Außenstehenden deshalb immer wieder vorwerfen lassen, dass sie unverantwortlich sei. Bis ins hohe Alter war sie überzeugt, dass ihre Entscheidung von damals die einzig richtige gewesen sei, um auch den Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen. Diese waren ebenfalls schon früh von den Bergen begeistert. Schimke kletterte später auch mit dem Jesuitenpater Fred Ritzhaupt und der Skirennläuferin Christl Haas in nicht gerade einfachen Routen.

Berge als Lebensschule

Mit zunehmendem Alter galt Helma Schimke bei ihren Fans zunehmend auch als Philosophin. Sie sah den tieferen Sinn des Bergsteigens nicht mehr so sehr in möglichst hohen Schwierigkeitsgraden, sondern als Schulung der Persönlichkeit und tröstlichen Ausweg aus dem monotonen Altag der Industriegesellschaft. Sie ging noch im hohen Lebensalter klettern - bis zum vierten Grad im Vorstieg. Das erinnerte viele an den deutsch-amerikanischen Kletterpionier Fritz Wiessner, der es in seinen Achtzigern ebenfalls nicht lassen konnte. Ähnlich unterwegs ist noch immer der US-Everest-Pionier Tom Hornbein.

Film

2002 drehten die Salzburgerinnen Anette Mäser und Ulli Gschwandtner, die später in Pakistan ums Leben kam, einen Film über das Leben von Helma Schimke: „Über allem der Berg“. Er wurde in Österreich und auch international bei Festivals ein Erfolg.

Die Pionierin und Salzburger Zeitzeugin einer untergegangenen Kletterwelt wird am Donnerstag, 12. April 2018, um 10.00 Uhr in der Aussegnungshalle auf dem Salzburger Kommunalfriedhof verabschiedet.

Gerald Lehner, salzburg.ORF.at