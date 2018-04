Bewusstloser Salzburger aus Salzach gerettet

In Laufen (Bayern), direkt an der Grenze zu Salzburg, hat am Montag ein Mann aus der Salzach gerettet werden müssen. Passanten hatten den 60-jährigen Salzburger leblos im Fluss treibend entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Gegen 13.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte im benachbarten Bayern verständigt: Eine Person treibe auf Höhe der Kiesgrube bei Osing leblos in der Salzach.

Polizisten zogen Mann aus Wasser

Noch bevor Wasserrettung und Feuerwehr an Ort und Stelle waren, entdeckten zwei Polizisten den Mann. Weil er auf Zurufe nicht mehr reagierte, sprangen die beiden Beamten in das rund zehn Grad kalte und an dieser Stelle etwa zwei Meter tiefe Wasser und zogen den bewusstlosen und stark unterkühlten Mann aus dem Wasser.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der in Lebensgefahr schwebende Oberndorfer ins Spital nach Traunstein geflogen. Wie es zu dem Vorfall gekommen ist, muss laut Polizei erst geklärt werden.