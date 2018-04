Mittersiller Ortsdurchfahrt ab sofort gesperrt

In Mittersill (Pinzgau) ist seit Dienstagfrüh die Durchfahrt durch das Ortszentrum wegen wichtiger Brückenarbeiten gesperrt. Autofahrer und Fußgänger müssen bis Ende Mai einen großen Umweg in Kauf nehmen, denn bis dahin wird die Salzachbrücke hochwassersicher gemacht.

Die Umleitung in Mittersill ist seit Dienstagfrüh eingerichtet. Wer jetzt in den Oberpinzgau will, oder umgekehrt vom Oberpinzgau in Richtung Zell am See, muss großräumig durch das Ortsgebiet von Mittersill und weiter über die Felbertauernstraße ausweichen. Die Hauptroute durch das Stadtzentrum ist bis voraussichtlich Ende Mai gesperrt.

Grabher/ORF

Einmalige Konstruktion in Salzburg

Grund dafür sind die Fertigstellungsarbeiten an der neuen Hubbrücke über die Salzach. Der Hubmechanismus muss jetzt eingebaut werden, was einige Wochen in Anspruch nimmt. Künftig soll die Brücke dann bis zu 1,80 Meter angehoben werden können, um so hochwassersicher zu sein und Verklausungen zu verhindern.

Die Hubbrücke ist einmalig in Salzburg - sie wird an Zylindern hängen, die die Brücke künftig anheben und ein Gewicht von mehr als 260 Tonnen anheben können. Bis Ende Mai sollen die Bauarbeiten dann endgültig abgeschlossen sein.

Shuttleservice für Fußgänger eingerichtet

Nicht nur für die Autofahrer im Oberpinzgau, auch für die Fußgänger und vor allem die Schüler, die jeden Morgen nach Mittersill pendeln, bedeuten die Brückenarbeiten einen Umweg. Sie werden künftig mit einem Shuttlebus vom Bahnhof über eine Umleitung in die Schulen gebracht. Außerdem wurde auch für Rollstuhlfahrer und andere Menschen mit Beeinträchtigungen ein Shuttleservice eingerichtet.

