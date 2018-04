Zwergerl nach „Kur“ zurück in ihrem Garten

Nach fünfmonatiger Schönheitskur sind seit Montag alle 17 Zwerge wieder wohlbehalten und runderneuert zurück im Mirabellgarten. Die Figuren aus dem 17. Jahrhundert waren im Winter von Schmutz befreit worden.

Jetzt präsentieren sie sich im Zwergerlgarten in völlig neuer Aufstellung. Sie sind klein, haben es gewichtstechnisch ab in sich: Rund 300 Kilogramm wiegt ein barocker Zwerg aus Untersberger Forellenmarmor. Die Aufstellung funktioniert daher nur mit technischer Hilfe. In Präzisionsarbeit wurden die 17 Zwerge auf ihre neuen Podeste gestellt. Zum Schutz vor Schmutz lund zudringlichen Touristen wurden die Zwerge mittig angeordnet.

„Künftig stehen zwölf Zwerge im Kreis, die die Monate symbolisieren. Außerhalb davon gibt es weitere Gruppen - Tänzer, Intellektuelle oder Duellanten. So treten die Zwerge in einen neuen Kontext und kommunizieren miteinander. Das ist die Idee, die dahintersteckt“ erklärt Landschaftsarchitektin Barbara Bacher. „Anhand ihrer Attribute kann man die Zwerge einem Monat zuordnen. Da gibt es den Spaten, den Rettichkorb und allerlei anderes, aus dem man Rückschlüsse über den richtigen Monat ziehen kann“, ergänzt Bacher.

Zwerge einem Beschluss aus 1919 zu verdanken

Der Feburar- und der November-Zwerg fehlen allerdings. Nachdem die Zwerge Anfang des 19. Jahrhunderts aus der Mode gekommen waren und für nur zwei Gulden versteigert wurden, sind von den ursprünglich 28 Zwergen nur mehr 17 übrig. Der Rest ist in Privatbesitz oder verschwunden.

Dass man überhaupt wieder welche hat, ist einem Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 1919 zu verdanken. Damals wurde festgelegt, dass man die Zwerge wieder zusammen sucht. Auf jene, die jetzt da sind, heißt es gut aufpassen - auch, damit sie nicht bald wieder auf Kur müssen.

Hoffen auf die restlichen elf Zwerge

„Die Zwerge werden jedes Jahr am Ende der Saison, bevor alles winterdicht gemacht wird, fein gesäubert und dann eingehaust, sodass sie im darauffolgenden Jahr dann wirklich wieder sauber erscheinen“, sagt Christian Stadler, Leiter des städtischen Gartenamtes.

In der Hoffnung, auch die restlichen elf Zwerge noch in Original oder Kopie zu bekommen und herzeigen zu können, bleiben einige Podeste vorerst leer - vielleicht ist die wohl älteste Zwergensammlung Europas irgendwann ja wieder komplett.

